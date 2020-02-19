uTorrent'te Daha Hızlı Torrent İndirmenin Yolları

Torrent sözcüğü genellikle akla ilk olarak "korsan içerik" indirmeyi getiriyor. BitTorrent protokolünün yoğun olarak içerikleri yasa dışı olarak dağıtmakta kullanıldığı doğru, ancak tamamen yasal olarak indirebileceğiniz birçok dosya da var. Birçok büyük yazılım paketi (Linux dağıtımları gibi), her zamanki sunuculara ek olarak torrent üzerinden de indirmeye sunuluyor.
En popüler torrent yazılımlarından biri olan Utorrent'i nasıl kullanacağınızı muhtemelen biliyorsunuz. Bu yüzden yazımızda Utorrent'i nasıl kullanacağınızı değil, onu nasıl daha verimli ve hızlı hale getirebileceğinizi size göstereceğiz.
Bu arada reklamla dolan uTorrent'i bırakmak istiyorsanız, yazımızın sonunda size iyi bir alternatifi de önereceğiz.
Firewall'u Geçebiliyor mu?
uTorrent'i yüklerken "Add an exception for uTorrent in Windows Firewall" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bunu yapmadıysanız, uTorrent'i açın ve Preferences > Connections yolunu izleyin ve "Add Windows Firewall exception" kutucuğunu işaretleyin.
Windows'un güvenlik duvarını kullanmıyorsanız, kullandığınız güvenlik yazılımında uTorrent'in bağlantı kabul etmesine izin vermeniz gerekebilir.
Seeder ve Peer Ekleyin
Torrent sitelerinden torrent dosyasını indirirken (veya magnet bağlantısını seçerken) en çok seed sayısına sahip olan torrent'i seçmeye özen gösterin. Yüksek seed sayısı, torrent'in sahte olma olasılığıını da düşüren bir sinyal olarak değerlendirilebilir (elbette kullandığınız torrent sitesinin kendisi sahte değilse).
Bant Genişliğini Ayarlayın
Kulağa saçma gelebilir ancak torrent'lere çok fazla bant genişliği ayırmak, toplam indirme hızını yavaşlatabilir. Bunun nedeni, bağlantı sayısının bazen binleri aşabilmesi. Özellikle karşıya yükleme (upload) hız limitini, uTorrent üzerinde servis sağlayıcınızın sunduğu hızın bir miktar altında ayarlamanızda fayda var.
Bunlara rağmen hızda bir düzelme yoksa, ayarlar menüsünde global bağlantı sayısını ve bağlanılan peer (eş) sayısını azaltmayı deneyebilirsiniz.
Kuyruğu Kontrol Altında Tutun
Kuyruk işlevi, çok sayıda torrent indirirken torrent'leri belirli bir sırayla indirmenize olanak tanır. Böylece bütün torrent'ler aynı anda indirilmez ve bant genişliği daha verimli kullanılır.
- Verimli bir indirme için uTorrent'i açın ve Options > Preferences > Queueing yolunu izleyin.
- Number of Active Torrents'i 10 olarak ayarlaytın.
- Maximum Number of Active Downloads'ı 10 olarak ayarlayın.
Torrent Önceliklerini Ayarlayın
Torrent'leri indirirken hangi torrent'in önce indirileceğini ayarlayabilirsiniz. Bunun için uTorrent penceresinde önceliğini artırmak istediğiniz torrent'e sağ tıklayın ve Bandwidth Allocation'a tıklayın. Şimdi High'a tıklayın. Devam eden diğer torrent'lerin önem derecesini aynı yolu izleyerek, ancak son adımda Low'a tıklayarak düşürün. Diğer torrent'leri Low olarak ayarlamazsanız, kaynaklar zaten torrent'e ayrıldığından hiçbir şey olmayacaktır.
Tracker (İzleyici) Ekleyin
Dosyaları kimlerin seed'lediğini ve kimlerin indirdiğini takip eden tracker'ların sadece bir tanesiyle yetinmek zorunda değilsiniz. uTorrent'e tracker listelerini kontrol etmesini söyleyebilir, bu sayede daha fazla seed ve peer bulabilirsiniz. Bu bağlantıda olduğu gibi herkese açık tracker listelerini internette bulabilirsiniz.
Alternatif İstemci
uTorrent bir zamanların en kolay ve hızlı uTorrent istemcilerinden olsa da, 2010'da Conduit Engine araç çubuğuyla gelmeye ve üstelik arama motorunuzu istemeden değiştirmeye başladı. 2012'de ise uygulama içinde reklamlar görünmeye başladı.
uTorrent'in Mart 2015'te bir süre de olsa "Litecoin" adlı kripto paranın arka planda madenciliğini yapması, birçok kullanıcı için yazılımın sonunu getirdi.
Bugün uTorrent'i bırakmak isteyenler için en iyi seçeneklerden bir tanesi, açık kaynak kodlu qBittorrent. Reklam göstermeyen yazılım, hem hızlı, hem de gerekli işlevleri sunuyor ve düzenli olarak güncelleniyor.
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