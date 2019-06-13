UWP Uygulama Geliştiricilerinden Dev Adım
Microsoft'un Windows 10 ile birlikte duyurduğu Evrensel Windows Platformu'nun kolay kolay ölmeyeceğini gösteren gelişmeler var!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz hafta Microsoft'un Win32 tabanlı oyunları Microsoft Store üzerinde yayınlayacağını duyurması, bazı kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Evrensel Windows Platformu'nun (UWP) sona erdirileceğine dair söylentilerin yayılmasına sebep oldu.
Ancak bir grup UWP geliştiricisi, Windows'un evrresel uygulama platformu rüyasını canlı tutmak adına Launch adlı yeni bir etkinlikte bir araya gelerek hoş bir sürpriz yaptı. Medium üzerindeki blog yazısı ile etkinliği duyuran geliştirici Arlo Godfrey, UWP hayranlarına birkaç yeni uygulama ve büyük güncellemeleri müjdeleyen yıllık etkinliği resmen başlatmış oldu.
Büyük güncelleme alan uygulamaların arasında ilk sırada Ryken Studios'un sahibi olarak da bilinen Christopher Blackman tarafından geliştirilen myTube 4.0 karşımızda. UWP platformunun sahip olduğu potansiyelin en iyi örneklerinden olun uygulama, bilgisayarınızda YouTube'u kullanmanın oldukça iyi bir yolu. Şimdi beta test ediciler için uygun olan 4.0 sürümü ile myTube birkaç yıl içinde ilk büyük facelift'i elde ediyor.
Katlanabilir öğelerden oluşan yeni bir kenar çubuğu menüsü, abonelik sayfası için yeniden tasarlanmış bir sayfa, daha büyük bir oynatma düğmesine sahip güncellenmiş bir oynatıcı ve daha fazlası uygulamada yer alan yeniliklerin arasıında. Microsoft'un Fluent Design dillini yansıtan animasyonlar, arayüzde daha yumuşak geçişler sunuyor. Ayrıca yepyeni bir simge ile gelen uygulama, Windows Phone ve Xbox ile daha uyumlu bir hale geldi. MyTube'un yeni beta sürümünü Microsoft Mağazası'ndan indirebilirsiniz.
Launch ille tanıtılan tamamen yeni uygulamalar alanında, Sergio Pedri ve Avishai Dernis tarafından geliştirilen ve Reddit için yeni bir UWP istemcisi olan Legere var ve uygulama, popüler içerik platformu üzerinde ihtiyacınız olan her işlevi size UWP tabanında sunmayı vaat ediyor. Birden fazla hesap kullanabilme, arka plan bildirimlerin yanı sıra Imgur galerileri ve YouTube videoları gibi ortamların doğrudan uygulama içinde oynatılabilmesi büyük bir artı. Dahası, canlı önizlemeleri ve bir albüm oluşturma aracı ile tam teşekküllü bir markdown editörü de uygulamada yer alıyor. Legere'yi Microsoft Mağazası'ndan indirebilirsiniz.
Eğer UWP tabanında yazılmış bir müzik oynatıcı edinmek istiyorsanız, Spotimo bir göz atmaya değer olabilir. Esasen Groove Music'ten esinlenilerek tasarlanmış bir arayüze sahip olan bir Spotify istemcisi olan bu ugulama, bugünden itibaren beta sürümünde mevcut ve bu sebeple uygulama bünyesinde birkaç hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak modern görünümlü bir Spotify istemcisi ilginizi çekiyorsa, Spotimo aradığınız şey olabilir. Eğer bir Spotify Premium kullanıcısı değilseniz, uygulama size içerik sunmak için Spotify'ın kendi ses akışının yerine YouTube üzerinden ses çalmak için myTube üzerinde yer alan betiklere güveniyor.
Uygulama, kendi özel çalma listelerinizi de destekliyor ve elbette Windows 10 tasarım diline daha iyi uyan bir arayüz de dahil olmak üzere bir Spotify istemcisinden beklediğiniz tüm özellikleri sunuyor. Uygulamanın beta sürümünü Microsoft Mağazasından indirerek deneyebilirsiniz.
Evrensel Windows platformunu seven kullanıcılardansanız, bu yeni lansman sizin için dört gözle beklemek isteyeceğiniz uygulamaların habercisi niteliğinde. Söz konusu lansman, yıllık bir etkinliğin tanıtımı konumunda olduğu için yakın gelecekte de UWP geliştiricilerinin bu tür uygulamalarla gündeme gelmeye devam edeceklerini hatırlatalım.
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