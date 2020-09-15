Uydu İnternet Güzel Ama İşin Bir da "Karanlık" Yönü Var

Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydu internet ağı şu sıralar oldukça popüler. Ancak uydu yoluyla sağlanan internet bağlantısının bir de görünmeyen, karanlık yönü var.

  • Ercan Uğurlu
Uydu İnternet Şu an Popüler Fakat Ne Kadar Güvenli

İnterneti tüm dünyaya yaymak için bugüne kadar kablo döşenmeyen yer neredeyse kalmadı. Okyanusların dibinden geçerek insanları birbirine bağlayan interneti daha fazla yayma düşüncesi için ise bir süredir ise gözler gökyüzünde çevrilmiş durumda. Daha önce Google'ın da bu konuda çalışmaları olmuştu fakat noktayı Elon Musk koydu ve Starlink projesini resmen başlattı.

Starlink projesi ile dünya yörüngesine yerleştirilen uyduları ile beraber artık internet gökyüzünden dağıtılacak. Böylece yerel noktalara uzak yerleşim yerlerinde veya çalışma noktalarında da ulaşılabilecek bir şebeke kurulabilecek. Peki, uzaydan gelen bir bağlantı ne kadar güvenli?

Oxford Üniversitesi James Pavur'un yaptığı deneylere göre uydu yoluyla internet  bağlantısı pek güvenli değil. En azından şimdilik öyle görünüyor. Zira Pavur yaptığı testlerde, 18 uydunun gönderdiği sinyali yakalamayı ve içeriğini çözmeyi başarmış.

Bu sinyaller içinde, Çinli bir uçağa gönderilen navigasyon bilgileri ile Mısırlı bir petrol tankerinden gönderilen mesajlar da varmış. Bu da uydudan sağlanan internet fikrinin pek de güvenli olmayabileceği düşüncesi için gayet yeterli. En azından şimdilik...

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