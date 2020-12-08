Uyduları Uzaya Taşıyacak Drone: Karşınızda, Tüm Heybetiyle Ravn X

Alabama merkezli Aevum adlı bir firma, geçtiğimiz günlerde Ravn X'i tanıttı. Ravn X, alçak yörüngeye uyduları taşımak ve fırlatmak için tasarlanmış bir drone olarak tanımlanıyor. Bu drone, tam yük taşıdığında yaklaşık 25.000 kilogram ağırlığına ulaşıyor ve bu da kendisini günümüzde var olan en ağır insansız hava araçlarından biri yapıyor. Ayrıca bu drone, yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 18 metreden biraz daha uzun olan bir kanat açıklığına sahip.
Drone'un bir yükü alçak-dünya yörüngesine yaklaşık üç saatte iletebilme sözü vermesi ile beraber Aevum, uydu fırlatmalarının bekleme süresini yıllardan aylara düşüreceğini söylüyor. Ravn X, muazzam kütlesi dışında diğer hava araçlarından çok farklı değil. Havalanmak için sadece 1 mil (yaklaşık 1,6 kilometre) mesafeye ihtiyacı var ve bu da hemen her ticari havaalanından uçmasına izin veriyor. Ayrıca geleneksel bir jet ile aynı yakıtı kullanıyor.
Ravn X uygun yüksekliğe ulaştığında taşıdığı iki aşamalı bir roket serbest bırakılıyor ve yaklaşık yarım saniye içerisinde yanmaya başlıyor. Aevum, çalışmaların sonunda fırlatma aracının %95'inin tekrar kullanılabilir olacağını söylüyor ancak başlangıçta aracın yaklaşık olarak sadece %70'i tekrar kullanılabilecek. Ravn X bir teslimi gerçekleştiğinde ise basit bir şekilde tekrar iniş yaparak bir sonraki havalanmaya kadar hangara çekiliyor.
Aevum, Ravn X'in bir roketi uzaya göndermede yeni bir paradigmayı temsil ettiğini söylüyor. Ve her ne kadar bu yaklaşımın otonom kısmı farklı olsa da, hava araçlarını kullanarak uzaya roket gönderme üzerinde çalışan başka firmalar da bulunuyor. Örneğin Virgin Orbit bu firmalardan biri ancak henüz başarılı bir test fırlatması yapmış değil. Ravn X'in ilk görevinde ise ABD Uzay Gücü'nün ASLON-45 uydusu önümüzdeki yıl yörüngeye yerleştirilmeye çalışılacak.
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