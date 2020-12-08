Uyduları Uzaya Taşıyacak Drone: Karşınızda, Tüm Heybetiyle Ravn X

Uyduları uzayda yörüngeye taşımayı amaçlayan insansız hava aracı (ya da drone) Ravn X, haşmetli görüntüsüyle tanıtıldı...

  • Levent Öztürk
Uyduları uzaya taşıyan drone Ravn X tanıtıldı...
Aevum

Alabama merkezli Aevum adlı bir firma, geçtiğimiz günlerde Ravn X'i tanıttı. Ravn X, alçak yörüngeye uyduları taşımak ve fırlatmak için tasarlanmış bir drone olarak tanımlanıyor. Bu drone, tam yük taşıdığında yaklaşık 25.000 kilogram ağırlığına ulaşıyor ve bu da kendisini günümüzde var olan en ağır insansız hava araçlarından biri yapıyor. Ayrıca bu drone, yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 18 metreden biraz daha uzun olan bir kanat açıklığına sahip.

Drone'un bir yükü alçak-dünya yörüngesine yaklaşık üç saatte iletebilme sözü vermesi ile beraber Aevum, uydu fırlatmalarının bekleme süresini yıllardan aylara düşüreceğini söylüyor. Ravn X, muazzam kütlesi dışında diğer hava araçlarından çok farklı değil. Havalanmak için sadece 1 mil (yaklaşık 1,6 kilometre) mesafeye ihtiyacı var ve bu da hemen her ticari havaalanından uçmasına izin veriyor. Ayrıca geleneksel bir jet ile aynı yakıtı kullanıyor.

Ravn X uygun yüksekliğe ulaştığında taşıdığı iki aşamalı bir roket serbest bırakılıyor ve yaklaşık yarım saniye içerisinde yanmaya başlıyor. Aevum, çalışmaların sonunda fırlatma aracının %95'inin tekrar kullanılabilir olacağını söylüyor ancak başlangıçta aracın yaklaşık olarak sadece %70'i tekrar kullanılabilecek. Ravn X bir teslimi gerçekleştiğinde ise basit bir şekilde tekrar iniş yaparak bir sonraki havalanmaya kadar hangara çekiliyor.

Aevum, Ravn X'in bir roketi uzaya göndermede yeni bir paradigmayı temsil ettiğini söylüyor. Ve her ne kadar bu yaklaşımın otonom kısmı farklı olsa da, hava araçlarını kullanarak uzaya roket gönderme üzerinde çalışan başka firmalar da bulunuyor. Örneğin Virgin Orbit bu firmalardan biri ancak henüz başarılı bir test fırlatması yapmış değil. Ravn X'in ilk görevinde ise ABD Uzay Gücü'nün ASLON-45 uydusu önümüzdeki yıl yörüngeye yerleştirilmeye çalışılacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Aralık 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Vodafone, Online SüperMarket Alışverişini Sahiplenen İlk Operatör Oldu
COVID-19'dan Ölen Baba İçin Oğlunun Hazırladığı Ölüm İlanı Dikkat Çekti
Monster Notebook Mağazaları Geçici Olarak Sanal Ortamda
Samsung Galaxy S21 Ultra ve S21 Plus İlk Kez Yan Yana Göründü
En Fazla Motor Sorunu Yaşatan 10 Otomobil Modeli

 

 