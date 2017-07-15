Uygulamalar Sizden Zorla Yorum / Yıldız İstemesin!
Android'de ve iOS'ta uygulamaların sizden mağazaya gidip yorum yapmanızı istemesi canınızı mı sıkıyor? İşte buna en basit çözüm!
Uygulamaların bizden beş yıldız istemesine hem Android de, hem de iOS'ta şahit oluyoruz. Bazıları bu uyarıyı tamamen kapatmayı sağlayan bir seçenek sunsa da, bazıları sunmuyor. İkinci durumda "Evet" veya "Daha sonra hatırlat" seçeneklerinden birini seçmek zorunda kalıyoruz.
"Daha sonra hatırlat" seçeneğini kullandığınızda uygulama doğal olarak sizi rahatsız etmeye devam ediyor. Uygulamaların sizi bu şekilde canınızı sıkmasına engel olmak istiyorsanız, basit bir çözüm var.
Yorum bırakacakmış gibi Evet'e dokunun. Google Play / App Store açıldığında geri dönün veya sayfayı kapatın. Mağazanın uygulamaya puan verip vermediğinizi söylemek gibi bir işlevi bulunmuyor. Yalnızca söz konusu uygulama Evet'e bastığınızı hatırlıyor ve sizi bir daha rahatsız etmiyor.
Uygulamayı güncellediğinizde aynı mesajı tekrar görebilirsiniz. Bunun nedeni, yorumların uygulamanın son sürümü için geçerli sayılması. Bu yüzden geliştiriciler, her yeni sürümde tekrar yorum yapmanızı ve 5 yıldız vermenizi istiyor.
Düzenli olarak kullandığınız uygulamalar için bir dakikanızı ayırıp yorum bırakmak ve bundan başkalarının faydalanmasını sağlamak iyi bir fikir. Ancak bazı geliştiricilerin bizden gözü kapalı 5 yıldız vermemizi istemekten bizce vazgeçmesi gerekiyor. Zaten yeterince güvenilir olmayan yorumlar, zorla verilen 5 yıldızlarla daha da güvenilmez hale geleceğinden, belki de Google'ın bu konuya yeni bir çözüm getirmesi gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Surekli ekrana uyari cikarip rahatsiz eden uygulamalara 1 yildiz verin. Puani dusunce bu sacma zorlamasindan vazgececektir developer.