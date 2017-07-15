Uygulamalar Sizden Zorla Yorum / Yıldız İstemesin!

Android'de ve iOS'ta uygulamaların sizden mağazaya gidip yorum yapmanızı istemesi canınızı mı sıkıyor? İşte buna en basit çözüm!

Uygulamalar Sizden Zorla Yorum / Yıldız İstemesin!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Surekli ekrana uyari cikarip rahatsiz eden uygulamalara 1 yildiz verin. Puani dusunce bu sacma zorlamasindan vazgececektir developer.

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