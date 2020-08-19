Uygun Fiyatlı Telefon: Huawei Y7 Prime (2019) İncelemesi

Artan teknoloji ile beraber gelişen ve değişen telefon modası, özellikle son dönemde farklı bir boyut kazandı, akıllı telefonların ekranları gittikçe büyürken, özellikleriyle de daha komplike şekilde karşımıza çıkmaya başladılar. Kuşkusuz bu değişimle beraber fiyatlar da arttı. Peki, uygun fiyat kategorisinde, bütçe dostu modeller arasında iyi seçenekler yok mu? Elbette var; bunlardan biri olarak da Huawei Y7 Prime (2019) öne çıkıyor.
Huawei Y7 Prime (2019), 2000 TL fiyat bandında yer alan bir akıllı telefon olurken, hem tasarımı hem geniş ekranıyla modaya ayak uyduruyor. Huawei Y7 Prime (2019) 6.26 inç büyüklüğündeki ekranı, kenar çerçevelerinin ince tutulmuş olması ve ekrana entegre kamera yoluyla daha geniş görsellik sağlanmış olmasıyla trend modellerden biri haline geliyor.
1520x720 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan telefon, 259 ppi piksel yoğunluğu ile kullanıcılara iyi bir ekran deneyimi sunarken, ekranın parlaklık ve renk üretimi telefonu film, video ve oyun oynama deneyimleri için uygun hale getiriyor.
Huawei Y7 Prime (2019), çift SIM kart destekli akıllı telefonlardan biri. Böylece aynı anda iki hattı aktif olarak kullanabilme imkanı tanırken, 8 çekirdekli işlemcisi olan Snapdragon 450 ile de gündelik kullanımlar için gayet uygun.
Huawei Y7 Prime (2019), selfie ve fotoğraf çekme tutkunu olan kişiler için de en cazip fiyatlı telefonlardan biri oluyor. Huawei Y7 Prime (2019)'da ön yüzde 16 MP ön kamera bulunurken, arka tarafta ise çift kamera kurulumu bulunuyor. 13 MP ve 2 MP kameralarıyla fotoğraf ihityaçlarını karşılayan Huawei Y7 Prime (2019), Full HD video kaydı da yapabiliyor.
Huawei Y7 Prime (2019)'un bataryası da 4000 mAh kapasitesinde. Bu sayede pil ömrüyle tüm günü rahat çıkartabilecek olan Huawei Y7 Prime (2019), pil ömrünü ikinci güne de taşıyabilen telefon modellerinden biri oluyor.
Sonuç
Huawei Y7 Prime (2019), akıllı telefon arayan ve bütçesi 2000 TL'ye kadar olan kullanıcılar için uygun seçeneklerden biri. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla ihtiyacı karşılayacak olan Huawei Y7 Prime (2019), kamera yetenekleriyle de sınıfına uygun.
CHIP Online Notu: %75
Huawei Y7 Prime (2019) Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 8.1
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 1.8 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 720×1520 px
Bellek (RAM): 3 GB
Grafik İşlemci: Adreno 506
Dahili Depolama: 32 GB
Arttırılabilir Hafıza: 256 GB
Ön Kamera: 16 MP
Arka Kamera: 13 MP & 2 MP
Batarya: 4000 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11n
Bluetooth: 4.2
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 76 x 158 x 8.1 mm
Ağırlık: 168 gr.
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