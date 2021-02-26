Uygun Fiyatlı Telefon: Samsung Galaxy A20 İncelemesi

Zaman zaman yaptığımız "nostalji" incelemelerimizde bugün Galaxy A20 konuğumuz. Akıllı telefon kategorisinde 2000 TL – 3000 TL fiyat bandında yer alan modellerden biri de Galaxy A20 oluyor. Samsung'un 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A20 modeli halen kendine alıcı buluyor ve çeşitli kampanyalarla farklı fiyatlarla piyasada bulunabiliyor. Şu an bu yazıyı yazarken farklı web sitelerinde Galaxy A20'nin fiyatının 2099 TL'ye kadar düştüğünü de söyleyelim. Bu anlamda bir alım fırsatı yaratabilir. Peki, Galaxy A20 ne kadar iyi, ne gibi özellikler içeriyor?
Samsung Galaxy Özellikleri Neler?
Galaxy A20, tasarımıyla güzel görünen bir telefon. Şık göründüğü kadar ele de rahat oturacak bir model olurken, ince tasarımı da benimsiyor. Telefonun kalınlığı 7.8 mm, ağırlığı ise 169 gram seviyesinde.
6.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Galaxy A20, 720x1560 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor. Super AMOLED ekranın görüntüsü güzel olurken, ekranın Gorilla Glass 3 seviyesinde korunduğunu da söyleyelim.
Samsung'un sonsuz ekran yapısının temel alındığı telefonda, üstte delikli şekilde ön kameranın yer aldığını görüyoruz. İnce çerçeveleri ile geniş bir görüntünün sağlandığı telefonda, parmak izi okuyucusu ile telefonun arkasında fiziksel olarak yer alıyor. Telefonda ayrıca kamera yoluyla yüz tanıma fonksiyonu da var.
Galaxy A20'nin, Android 9 işletim sistemini çalıştırmasıyla nipseten güncel bir model olduğunu söyeyebiliriz. Ayrıca One UI arayüzünü kullanan telefonda Exynos 7884 yongası ile 8 çekirdekli işlemci kullanılıyor. 2 çekirdeği 1.6 GHz frekansında çalışan bu işlemcinin 6 verimlilik odaklı çekirdeği ise 1.35 GHz frekansında çalışıyor. Buna bakarak Galaxy A20'nin çok güçlü bir telefon olduğunu söyleyemeyiz. Günlük kullanımlar ve zorlamayacak uygulamalar için ideal bir model olacaktır.
Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanını microSD kart yoluyla 512 GB daha artırabildiğiniz telefonda, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5 ve FM radyo da yer alıyor. NFC özelliği ve çift SIM kart desteği ise modelden modele farklılık gösteriyor. Eğer bunlara önem veriyorsanız, satın almadan önce muhakkak cihazda bu özellikleri aramanız gerektiğini de söyleyelim.
Samsung Galaxy A20 Kameraları Nasıl?
Samsung Galaxy A20, arkada çift kamera bulunduran bir telefon oluyor. 13 MP ve 5 MP şeklinde çift kamera bulunduran telefonda ana kamera, f/19 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede düşük ışıkta biraz da çevre ışıklandırmalarının yardımıyla nispeten güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Elbette grenler kendini yine de belli edecektir. Telefonun 28 mm'lik geniş açılı bu kamerası, gündüz çekimlerinde ise işini iyi yapacaktır ve sosyal medya paylaşımları için yeterli fırsatı size verecektir.
Ana kamerada otofokus yer alırken, optik imaj sabitleme özelliğinin de yer almadığını söyleyelim ki bu segmentte zaten bulunması zor bir özellik. Bu arada ana kamera ile Full HD / 30 kare video kaydı yapılabildiğini de belirtelim.
Telefonun 2'inci kamerası ise 5 MP şeklinde karşımıza çıkan ultra geniş açılı sensör oluyor. 12 mm'lik olan bu kamera da f/2.2 diyaframa sahip ve geniş açılı manzara çekimleri yapma olanağı tanıyor.
Samsung Galaxy A20'nin ön kamerasına baktığımızda, burada da 8 MP gibi bu kategoride kabul gören çözünürlükte bir kameranın kullanıldığını görüyoruz. f/2.0 diyaframlı bu kamera da Full HD video kaydı yapabiliyor.
Samsung Galaxy A20 Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
Samsung Galaxy A20'de 4000 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut durumda. Telefonun işlem gücü de çok yüksek olmadığı ve işlemcisinde 6 adet verimlilik çekirdeğinden güç sağladığı için pil ömrü uzun bir model oluyor. Günlük kullanımlarda rahatlıkla günü çıkartacak yapıda olan telefon, 2'inci günü de çoğu zaman görecektir.
Samsung Galaxy A20 ayrıca hızlı şarj desteği de içeriyor. 15W gücünde hızlı şarj desteği sağlayan telefonun kutusunda şarj cihazı da yer alıyor. Biliyorsunuz, Samsung'un bundan sonraki çıkacak yeni telefonlarında şarj aleti ve kulaklık gibi aksesuarlarını yavaş yavaş kutudan çıkartacağını biliyoruz. Neyse ki Galaxy A20'de hala bu aksesuarlar yer alıyor.
Galaxy A20'in şarj süresi ise 2 saatten kısa sürüyor. İlk 30 dakikada ise yüzde 35 oranında şarj olabiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak özellikleri açısından Galaxy A20, kendi içinde zamanı açısından da değerlendirdiğimizde fena bir telefon değil. Elbette yeni çıkan modellere kıyasla biraz zayıf kaldığı açık. Mesela bunlardan realme C3 modeli daha güncel olurken fiyatı da Galaxy A20 modeli ile neredeyse eşdeğer. Elbette daha çok alternatif sayılabilir. Fakat genel tasarımı, ekranı, özellikleri ve pil ömrü ile beğenilecek türde bir cihaz olduğunu da söylemek lazım. Galaxy A20 fiyatının da yeniden 2099 TL olduğunu hatırlatalım. Bu noktada da tercih sizlerin olacak.
CHIP Online Notu: %76
Samsung Galaxy A20 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 9
- İşlemci: Exynos 7884
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 1.6 GHz & 1.35 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1560 px
- Bellek (RAM): 3 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP & 5 MP
- Batarya: 4000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- ,Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 5
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 74 x 158 x 7.8 mm
- Ağırlık: 169 gr.
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