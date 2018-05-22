Uygun Fiyatta İddialı LG Q7'ler Geldi!
LG'nin piyasadaki Moto G6 gibi uygun fiyatlı telefonlara rakip olacak yeni Q serisi üyeleri çıktı!
LG'nin yeni Q serisi telefonları, uygun fiyatlı seçenekler olarak Nokia 6 2018 gibi telefonların karşınıza çıkmak üzere tanıtıldı.
Yeni LG Q7, geçen seneki LG Q6'ya kısayla 18:9 oranlı FullVision ekranla geliyor. Yani telefon, daha çok LG G7 ThinQ'i andırıyor. Bununla birlikte önemli bazı farklar da var. Örneğin 5,5 inç'lik 2160x1080 piksellik ekranın üst ve alt tarafındaki çerçeve oldukça ince ve görünürde herhangi bir çentik de yok. Q7'nin güç düğmesi telefonun sağında yer alıyor ve parmak izi sensörü, bu defasında arka yüze yerleştirilmiş. Şarj bağlantısı artık micro USB değil USB-C üzerinden yapılıyor ve telefonda Fast Charge özelliği bulunuyor.
LG'nin yeni orta seviye telefonu, piyasada üç farklı şekilde kendisine yer bulacak (ve biraz kafa karıştıracak): Q7, Q7 Plus ve Q7 Alpha. Telefonların üçü de 5,5 inç'lik ekranla gelse de RAM miktarı, kamera özellikleri, işlemci gibi bileşenler, modele göre değişiyor. Quad DAC gibi üst seviye özellikler sadece Q7 Plus'ta bulunuyor.
Android Oreo ile çalışan telefonların bir parmak izi sensörü ve IP68 koruması bulunuyor. Cihazların fiyatları açıklandığında rakipleri için gerçekten bir tehdit olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulacağız.
Zeynel A. Öztürk
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