Uygun Fiyatta İddialı LG Q7'ler Geldi!

LG'nin piyasadaki Moto G6 gibi uygun fiyatlı telefonlara rakip olacak yeni Q serisi üyeleri çıktı!

Uygun Fiyatta İddialı LG Q7'ler Geldi!

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