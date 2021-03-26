Uyuyamayanlara Çare: Bose Sleepbuds II İncelemesi

Bugün uyku sorunlarını ve bunu nasıl giderebileceğinizi ele alıyoruz. Ancak tabii ki bu konuda bilirkişi olduğumu söyleyemem, sadece uyku sorunundan muzdarip olduğumu söyleyebilirim. Ben de pek çok kişi gibi uyku problemi yaşıyorum ve bu videomuzda da bunu aşmanın basit ve teknolojik bir yöntemini sizlerle paylaşacağım.
Eminim aranızdan pek çok kişi gece yatmaya hazırlanırken akıllı telefon üzerinden çeşitli uyku aplikasyonlarından yararlanıyordur. Hatta bunların bazıları uyumadan önce birtakım egzersizleri yapmanızı da öneriyor, onlar da faydalı olabiliyor. Alternatif bir yöntem de benim yeni tanıştığım bir cihaz olan Bose Sleepbuds II.
Bose, zaten ses sistemleri, hoparlörler ve kulaklıklar konusunda dünyanın en önemli markalarından biri. Bu defa ise tamamen uykuya özel bir kulaklık ile karşımıza çıkan ünlü şirket, Sleepbuds II ile uyku sorunu yaşayanları hedefliyor. Peki, cihaz bunu nasıl yapıyor?
Bose Sleepbuds II Nasıl Kullanılıyor?
Sleepbuds II, dediğimiz gibi tamamen uykuya özel bir kulak içi kulaklık. Yani onu diğer kulaklıklar gibi müzik dinlemek için kullanamıyorsunuz.
Bu kulaklık, gürültü maskeleme teknolojisini içeriyor ve uygulama yoluyla telefonunuza bağlanıyor. Uygulama üzerinden seçeceğiniz rahatlatıcı sesler ve melodiler yoluyla gece boyunca rahat uyumanızı ve çevre gürültülerinden etkilenmeden uykuda kalmanızı amaçlıyor. Bunun için çeşitli sayıda melodiler ile sesler yer alıyor ve hepsini uygulama üzerinde bulabiliyorsunuz. Pek tabii ki kulaklığı kullanabilmek için Bose Sleep uygulamasına ihtiyacınız var.
Bu uygulama üzerinden birkaç adımda telefonunuza bağlayabileceğiniz kulaklıklar, tasarımıyla da oldukça rahat. Böylece gece boyunca kulağınızda rahatsızlık hissi vermiyor. Ancak tabii ki kulağınızda bir kulaklık ile uyuma fikri yine de itici gelebilir, fakat buna alışabilirseniz gerçekten de yararını göreceğinizi söyleyebiliriz.
Cihazın kutu içeriğinde 3 tip kulaklık başlığı yer alıyor. Bunlardan size uygun olanını seçmeniz, hem rahat etmeniz hem de çevre gürültülerinden etkilenmemeniz için önemli. Öte yandan eğer küçük olanı seçerseniz, sabah uyandığınızda kulaklığı yatağın içinde aramak zorunda kalabiliyorsunuz, tecrübeyle sabit.
Bose Sleepbuds II Özellikleri Neler?
Evet, Bose Sleepbuds II'yi biraz tanıdık. Şimdi biraz daha uygulamasına yakından bakalım ve kulaklığın performansından, kullandığımız süre içindeki deneyimlerimizden bahsedelim.
Sleepbuds II'yi her yönüyle uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamada, "Seslerim" ve "Browse" şeklinde iki sekme göreceksiniz. Bunlardan "Seslerim" sekmesi, kulaklığa yüklü olan, sizin favori seçtiğiniz sesler anlamına geliyor. Ses kitaplığından kulaklığa 12 adet ses yükleyebiliyorsunuz.
Ses kitaplığında ise çok sayıda ses yer alıyor ve bunlar 3 kategori altına toplanmış. Bunlardan Gürültü Maskeleme ve Doğaya Kaçış kategorilerinde genellikle tekdüze ve doğal sesleri bulmak mümkünken, Dinginlik kategorisinde ise işin içine melodiler giriyor. Bunlardan beğendiklerinizi kulaklığa aktarabiliyorsunuz. Hazır yeri gelmişken bunlardan birkaçının ne tür sesler olduğunu sizlerle de paylaşalım ki bu bilgiler biraz daha pekişsin.
Bose Sleepbuds II seslerini dinlemek için hemen yukarıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.
Bose Sleepbuds II Performansı Nasıl?
Evet, sesler bu şekilde. Bunların bazıları, bu tip uyku aplikasyonlarını kullananlara tanıdık gelecektir zaten. Öte yandan pek tabii ki bir kulak içi kulaklığınız varsa ve telefonunuza da bu tür bir uyku aplikasyonu indirirseniz benzer etkiyi siz de sağlayabilirsiniz, ancak bu noktada kulaklığınızın tasarımının Sleepbuds II kadar ergonomik olup olmaması önem taşıyor.
Peki, bizim deneyimimiz nasıl oldu? Her ne kadar kulaklıkla müzik dinlemeyi sevsek de, gece yatarken kulaklıkla uyumayı pek denememiştik. O nedenle ilk etapta biraz garip geldiğini söylemek doğru olacak. Hatta alışmanız da gerekiyor, çünkü bu kulaklıkları kulağınız takıp, sesleri de açtığınızda çevreyle iletişiminiz gerçekten de kopuyor.
Uygulamada yer alan sesler ve melodiler de gerçekten özenle seçilmiş. Gece yatarken kulağınıza takıp, yatağınıza şöyle bir yerleştiğinizde gerçekten de sizi çevre gürültülerinden kurtardığı gibi günlük düşüncelerden de alıp götürüyor ve uykuya rahat dalmanızı sağlıyor. Açıkçası biz kullandığımız süre içinde çok memnun kaldık; elbette bu biraz deneyim işi, ne kadar anlatsak da boş. O nedenle bu cihazla ilgili en iyi tarifi siz yapacaksınız. Ama dediğimiz gibi biz cihazın yaptığı işten gayet memnun kaldık ve güzel de uyuduğumuzu söyleyebiliriz. Bu anlamda kolay uykuya dalamayan biriyseniz bir hayli işe yarayacaktır kanısındayız.
Bizim kullanırken yalnızca uygulama ile takıldığımız bir nokta oldu. Bu da aktarım süresinin uzun sürmesi. Mesela gece yatmadan önce kulaklığa yeni bir ses eklemek isterseniz, aktarım için biraz beklemeniz gerekiyor. Tabii ki kulaklığın ses kapasitesi dolmuşsa, önce seslerinizden birini de silmeniz lazım. Bu arada kütüphanede 50 civarı ses var. Bose'un bunları da zamanla güncellemelerle artıracağını düşündüğümüzü de söyleyelim.
Bose Sleepbuds II Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
Peki, bu kulaklıkların pil ömrü ne kadar? Sleepbuds II, tek şarjla 10 saate kadar ses çalabiliyor. Bu da standart 8 saatlik uyku dilimi için yeterli. Sabah uyandığınızda şarj kutusuna bırakıyorsunuz, siz gece yatağa dönene kadar burada yine şarj oluyorlar. Şarj kutusu da 30 saate kadar pil ömrüne sahip. Yani tek şarjla 3 – 4 gecelik bir uyku garanti. Kulaklığın pil düzeylerini de yine uygulama üzerinde görebiliyorsunuz.
Bu arada son olarak kulaklık kulağımızdayken telefonun alarmını nasıl duyacağız diye sorduysanız yanıtlayalım: Bose Sleep uygulaması üzerinden alarmlarınızı kurabiliyorsunuz. 4 tip melodi yer alıyor. Bunlardan istediğinizi seçerek saat ve günleri belirleyebiliyorsunuz. Böylece alarm direkt kulaklık üzerinden çalıyor.
Sonuç
Evet, bu videomuzda size gençliğin formülünü vermemiş olabiliriz, ancak genç kalmak için en önemli etkenlerden biri olan iyi bir uyku için yön gösterdiğimizi düşünüyoruz. Sleepbuds II, uykuya dalmakta zorluk yaşayanlar için olduğu gibi uyku düzenini iyileştirmek isteyenler için de etkili bir cihaz oluyor. Bu arada bu kulaklığın hem iPhone hem Android cihazlarla uyumlu olduğunu da söyleyelim. iPhone tarafında iOS 11 ve üzeri, Android telefonlar tarafında ise Android 6 ve üzeri işletim sistemi ile sorunsuz kullanılabiliyor.
Peki, geldik malum soruya: Sleepbuds II'nin fiyatı ne kadar? Açıkçası biraz yüksek. Kulaklığın fiyatının 2000 TL üzerinde olması, iyi bir uyku ile aranızda duran en önemli handikap oluyor desek yanlış olmayacaktır.
CHIP Online Notu: %88
+ Son derece rahat
+ Harika malzeme kalitesi
+ Dış sesleri iyi şekilde maskeleyebiliyor
+ Uyku düzenini iyileştirebilir
+ Geniş ses yelpazesi
+ Pratik kullanım
- Fiyat
- Aktarım süresi
Bose Sleepbuds II Teknik Özellikler
- Pil Ömrü 10 saate kadar
- Şarj Süresi 6 saat
- Şarj Kutusu Şarj Süresi 3 saat
- Bağlantı USB-C
- Uyumluluk iOS 11 ve üzeri / Android 6.0 ve üzeri
- Boyutlar 2.49 x 2.79 x 1.27 cm
- Ağırlık 2.27 gram
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