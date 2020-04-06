Uzaktan Eğitime Bir Destek de lifebox'tan

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox ile öğrenciler uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklıyor ve öğretmenleriyle paylaşabiliyor. Servise kaydolan herkese ücretsiz 5 GB saklama alanı tanımlayan lifebox, uygulama marketler üzerinden satın alımlarda ise Premium özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz sunuyor.