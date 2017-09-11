Uzaktan Kumandalı Dev Uçağın Hazin Sonu!
6 metrelik dev uzaktan kumandalı uçağın büyüleyici bir biçimde başlayan şovu, üzücü bir şekilde sona erdi...
Uzaktan kumandalı uçakları parça parça birleştirmek, çok fazla zaman ve emek gerektiren bir uğraş. Tamamladığınızda ortaya çıkarttığınız uçağın sürekli mırıldanan büyük bir kuş gibi uçtuğunu izlemek ise büyük bir keyif.
Ancak bu sefer söz konusu, var olan en büyük uzaktan kumandalı uçak modellerinden biri; yani Junker JU-52. Bu modelin kanat genişliği 6.09 metre ve burnundan kuyruğuna uzunluğu 4.07 metre. Ve internette dolaşan bir videonun gösterdiği üzere kendisini uçurmak oldukça eğlenceli.
Video içerisinde JU-52, anlaşıldığı kadarıyla Almanya'da bir model uçak hayranları etkinliği sırasında mavi gökyüzünde, yeşil arazinin üzerinde rahatlıkla uçuyor. Model öyle muazzam ki, kalkış sırasındaki görüntüsü, yerel bir havaalanından kalkan gerçek bir uçağı andırıyor.
8 dakikalık videonun sonlarına doğru Junker iniş için alçalmaya başlıyor. Her şey düzgün gözüküyor ve kanatlar yere paralel konumlarını alıyor. Sonrasında ise yerden sadece birkaç santimetre yukarıda uçak biraz yükseliyor ve sağ tarafa doğru yatıyor, pervaneler de dönmeyi bırakıyor. İleri doğru atılan uçak bir enkaza dönüşürken, kuyruk parçası da koparak park etmiş olan bir araca çarpıyor.
YouTube üzerinde pek çok kişinin pek çok farklı yorumu olsa da – pilotu suçlayanlardan her zaman bir şeylerin ters gidebileceğini söyleyenlere kadar – bu tür durumlarda yapabilecek çok fazla bir şey bulunmuyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın