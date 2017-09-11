Uzaktan Kumandalı Dev Uçağın Hazin Sonu!

6 metrelik dev uzaktan kumandalı uçağın büyüleyici bir biçimde başlayan şovu, üzücü bir şekilde sona erdi...

Oynat Uzaktan kumandalı uçağın hazin sonu... 6 metrelik dev uzaktan kumandalı uçağın şovu, üzücü bir şekilde sona erdi...
Kazadan saniyeler önce...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google Uygulama Geliştirme Başvuruları Başladı
iPhone 8, Galaxy S8'le Bir Araya Gelseydi...
Sosyal Medyadaki Tüm Varlığınızı Nasıl Silebilirsiniz?
10.or E ile Tanışın: Giriş Seviye Full HD Bir Telefon!
Galaxy Note 8'den, Daha Çıkmadan İlk Zafer!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir