Uzay'dan Gelen Görüntüleri Yine UFO Sandılar; Sonuçta Kalamar Çıktı!

Bu hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınlanan canlı görüntülerde, Dünya üzerinde garip bir ışık kümesi görüldü. Ve tabii ki "online UFO uzmanları" yeni bir heyecan fırtınası başlatmakta gecikmedi.
Ancak çok heyecanlanmayın: sosyal medya bu görüntü için hızlı bir biçimde bir açıklama buldu: Video uzaylı yaşamının kanıtını göstermiyor; sadece Dünya'daki kalamarların kanıtı oluyor.
r/tyrannosnorlax, orijinal gönderilerine yaptığı bir güncellemede "Bu kesin olarak çözüldü" diye yazdı. "... kalamar avlama ışıkları, bugüne kadarki en makul açıklama."
Ekim 2013'te Expedition 37 görevinin mürettebatı tarafından çekilen ve NASA Dünya Gözlemevi tarafından yayınlanan bir fotoğrafta da neredeyse aynı manzara görülmüştü. Gözlemevi adına Adam Voiland yaptığı açıklamada "Güney Japonya ve Güney Kore'yi ayıran sığ su kütlesi olan Tsushima Boğazı'nın bu görüntüsünde birkaç farklı elektrik ışığı rengi görülebilir. Balıkçılar muhtemelen uçan Japon kalamarı olarak bilinen bir tür olan Todarodes pacificus'u parlak ksenon ampullerle yüzeye çekiyorlar" dedi.
Daha da Öncesi Var...
Bunun gibi görüntüler ilk olarak 1970'lerin sonlarında, bilim insanlarının ilk kez geceleri Dünya'nın görüntülerini derlemeye başladıkları zaman ortaya çıkmaya başladı. İlk bakışta tuhaf ve doğaüstü görünseler de, dünya çapındaki hükümetler tarafından sularındaki balıkçılık faaliyetlerini izlemek için düzenli olarak kullanılmakta. Ayrıca okyanus bilimcilerine doğal deniz olayları hakkında değerli bilgiler sunuyorlar: Örneğin, NASA okyanus bilimcileri, sudaki çalkantılı girdaplar ve ters akıntılardan oluşan okyanus girdaplarının bazen balıkçı teknelerinin ışıklarıyla belirlenebileceğini söylüyor.
r/tyrannosnorlax, "Yaptığım ikinci gönderide, başlangıçta sağ altta daha fazla balık avı ışığı ve videonun geri kalanında birçok şehir ışığı görebilirsiniz" diye açıkladı: "Yıldızlara benzeyen varlıklar, ISS kamerasının düşük ışıkta kullandığı yüksek kazancın ve anladığım kadarıyla uzaydan gelen radyasyonla birleştiğinde ortaya çıkıyor."
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