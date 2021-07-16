Uzay'dan Gelen Görüntüleri Yine UFO Sandılar; Sonuçta Kalamar Çıktı!

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı canlı yayın sırasında fark edilen hareketli ışıklar, bir kez daha UFO heyecanı yarattı. Ama işin içinden şaşırtıcı bir şekilde "kalamarlar" çıktı!