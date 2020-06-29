Uzay'da Yeni Yaşam İzleri: Europa Sularında Yaşam Mümkün Olabilir

Yeni bir araştırma, Jupiter'in ilgi çekici uydularından Europa'nın yüzey altındaki okyanuslarında yaşam olabileceğini ortaya koydu.

  • Levent Öztürk
Jupiter'in Europa uydusunda yaşam olabilir
NASA/Goddard

NASA araştırmacılarının söylediğine göre Jüpiter'in ayı Europa'nın iç okyanusu, yaşamı destekleyebilir. Europa'nın buzlu kabuğunun altında yatan suyun gelgit veya yüzey-altı jeolojisinin başka bir etkeni ile ısındığından ve yaşanabilir olduğundan uzun süredir şüpheleniyordu.

Son araştırmada da NASA'nın Jet Propulsion Laboratory bilim insanları Galileo görevinden alınan verileri kullanarak Europa'nın yer altı okyanusu da dahil olmak üzere gizli katmanlarının yapısının ve diğer fiziksel karakteristiklerinin bir modellemesini oluşturdular. Bu modelleme sonucunda da yüzeyin altındaki suyun daha önce düşünüldüğü kadar asidik olmayabileceğini buldular.

Baş araştırmacı Mohit Melwani Daswani'nin yaptığı açıklamaya göre Hubble Uzay Teleskobundan alınan verilerin de kullanıldığı simülasyonlar, bu uydudaki suyun muhtemelen klorür açısından zenginleştiğini, yani Dünya'daki okyanuslardan çok farklı olmadığını gösterdi. Araştırmanın sonucu olarak kurulan cümle şu şekilde: "Bu okyanusun yaşam için oldukça uygun olabileceğine inanıyoruz."

Sanal Goldschmidt jeokimya konferansında sunulan araştırma, henüz hakem görüşünden geçmiş değil.

Europa, "komşularımızın" tek ıslak ve garip yaşanabilir yeri olmayabilir. Jüpiter'in en az iki büyük uydusu daha – Callisto ve Ganymede – okyanus katmanlarına sahip. Satürn uydusu Enceladus da gizli bir denize sahip ve sularının içerisinde hayatın yapı taşları olabilecek karmaşık organik bileşenler bulunduğu biliniyor.

Araştırmanın bir parçası olmayan Colorado Üniversitesi jeoloji profesörü Steve Mojzsis'in belirttiği üzere buralarda ilgi çekici kimyasal olayların yaşandığı kesin. Ancak bir dünyanın 'yaşanabilir' olması için bu kimyasal dengesizlikleri kendi içerisinde sürdürebilmesi gerekiyor ve genel olarak buzlu ayların bu dengesizliği sürdürebilecek enerjiye sahip olmadığı kabul ediliyor. Bu yüzden de gelecekteki Europa görevlerinde bunların test edilmesi gerekecek.

Neyse ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde NASA'nın Europa Clipper görevi, bu uyduya doğru yola çıkacak ve bu görev içerisinde Europa'nın yaşanabilirliğinin de incelenmesi amaçlanıyor.

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