Uzay Yolculuğuna Servet Döken Milyarderlere Sert Tepki: "Artık Yeter!"

BM Genel Sekreteri, milyarderlerin hayal bile edilemeyecek servetlerini harcamayı tercih ettikleri yoldan bıkmış gibi görünüyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada lafını sakınmadı. António Guterres, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi zenginlerin "milyonlar aç kalırken uzayda keyifle gezmelerini" eleştirdi.
António Guterres konuşmasının bu kısmına "insanlar, zorlu günlük yaşamlarının gerçekleri tarafından reddedilen ilerleme vaatlerini gördüklerinde. Temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını gördüklerinde. Etraflarında küçük ve büyük yolsuzlukları gördüklerinde..." sözleriyle başladı ve şöyle devam etti: "Dünyada milyonlarca insan aç gezerken milyarderlerin uzaya gittiğini gördüklerinde. Ebeveynler, çocukları için bugünün mücadelelerinden bile daha kasvetli görünen bir gelecek gördüklerinde. Ve gençler hiçbir gelecek görmediklerinde. Hizmet ettiğimiz ve temsil ettiğimiz insanlar, yalnızca hükümetlerine ve kurumlarına değil, 75 yılı aşkın bir süredir Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını canlandıran değerlere olan inançlarını da kaybedebilir."
Bu "keyif yolculukları" konusu son aylarda hararetli bir şekilde tartışmaların konusu oluyor. Pek çok kişi, Dünya'daki sorunlar giderek daha endişe verici hale gelirken yıldızlara büyük miktarda para ve kaynak ayırmanın sorumsuzluk olduğunu savunuyor. İster teknolojiyi ve evren hakkındaki insan bilgisini ilerletmek için, isterse sadece büyük isimlerin egolarını geliştirmek için olsun, eleştirmenler - ve konuşmasından anlaşıldığı kadarıyla genel sekreter - bu insanların harcadıkları para miktarının yenilenebilir teknolojileri iyileştirilebileceğine, milyonlarca kişiye temiz gıda veya su erişimi sağlayabileceğine ve gelecek neslin sahip olacağı fırsatları genişletebileceğine dikkat çekiyorlar.
Alternatif olarak diğerleri, bir dizi tıbbi teknolojiden (LASIK, görünmez diş telleri ve yapay uzuvlar gibi) güneş pillerine ve hatta modern yataklardaki köpüğe kadar, uzay araştırmaları sayesinde teknolojide birçok sıçramanın yapıldığını belirtiyor. Onlara göre bu çabalar olmasaydı, toplum bugün olduğu kadar ilerlememiş olabilirdi.
Guterres'in de belirttiği gibi, eşitlik, adalet ve barış gibi temel değerlerin -kısmen yanlış yerleştirilmiş harcamaların bir sonucu olarak- yerine getirilememesi, bugün karşı karşıya olduğumuz birçok sorunun temelinde yer alıyor. İnsanlar, var olan krizler konusunda bir eylemde bulunmadan hükümetlerine ve kurumlarına olan inançlarını kaybedebilirler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın