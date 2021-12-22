Uzaya Gitmek İçin Servet Döken, Sonra Vazgeçen Gizemli İsim Belli Oldu

Jeff Bezos'un Blue Orign'i ile uzaya gitmek için servet ödeyen ama sonrasında bundan vazgeçen gizemli isim nihayet kendini açıkladı; yeni planını duyurdu!

Blue Orign'in gizemli ismi belli oldu

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