Uzaya ilk veri ışınlaması gerçekleşti...
Uzay ve dünya arasında ilk veri ışınlaması gerçekleştirildi!
University of Science and Technology of China (USTC – Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi) profesörü Chao-Yang Lu tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, bir parça kuantum bilgiyi, Gobi Çölü'nden uzaydaki bir uyduya ışınlamayı başardı.
Bu başarı, kuantum dolanması (quantum entanglement) yönteminin kullanılması ile uzaya gönderilen ilk bilgi. Ancak bu "ışınlama" bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüzden biraz farklı ve teknik olarak, hiçbir parçacık bilgi aktarımı sırasında hiçbir yere gitmiyor. Kuantum dolanması sırasında ve bu "ışınlama" sırasında olan şey, eşleşmiş olan iki kuantum foton parçacığının, aralarında hiçbir fiziksel bağ olmadan tek bir parçacık gibi davranmaları. Temel olarak bunun sonucu olarak, bir parçacığa yapılan değişim, aradaki mesafe ne olursa olsun, diğer parçacığı da etkilemekte.
Araştırmacılar, bu foton parçacıklarından birini geçtiğimiz ay Tibet'ten yörüngedeki uyduya gönderdiler. Devam eden deneylerinden birinde de bir numara serisini, uzaydaki parçacığın özelliklerini değiştirerek, Tibet'teki ortak parçacıkta yaşanan değişimleri gözlemlediler.
Üniversite ekibinin söylediğine göre bu tür bir gelişim, hem kuantum bilişim hem de gelecekte aynı sistemi kullanacak olan kuantum internet için oldukça önemli.
Ransomware saldırılarının ve gizli hacker ağlarının arttığı bu zamanlarda bu tür bilgi aktarımının en büyük avantajı, bağlantıya müdahale edilme ihtimalinin oldukça düşük olması ve bu da kuantum şifrelemenin, gelişmiş siber güvenlik için oldukça muhtemel bir ilerleme yolu olduğu anlamına geliyor...
Levent Öztürk
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