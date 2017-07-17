Uzaya ilk veri ışınlaması gerçekleşti...

Uzay ve dünya arasında ilk veri ışınlaması gerçekleştirildi!

Uzaya ilk veri ışınlaması gerçekleşti...

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