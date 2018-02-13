Uzaya Yollanan Tesla Roadster, Teleskopla Görüldü
Musk'ın SpaceX ile uzaya yollanan cesur Tesla Roadster'i Virtual Telescope Prject tarafından böyle takip ediliyor!
Elon Musk'ın kiraz kırmızısı Tesla Roadster'ı SpaceX ile uzaya yollandıktan bir süre sonra maalesef sinyali kesildi. Geçtiğimiz salı günü SpaceX Falcon Heavy'nin fırlatılmsası ardından perşembe günü Elon Musk, uzaylı otomobilden gönderilen son fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Ancak merak etmeyin, uzaya çıkan ilk otomobili takip etmenin başka bir yolu ortaya çıktı.
Virtual Telescope Project sayesinde internet üzerinden dijital olarak kontrol edilen robotik teleskoplar ile Tesla Roadster'i takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz cuma günü Tesla, Arizona'da bulunan Tenagra Rasatanesi tarasfından görüntülendi. Sadece küçük parlak bir nokta olarak da görünse, Tesla'nın Güneş Sistem'inde özgürce sürüklenmesini izlemek isterseniz aşağıdaki GIF'e de bakabilirsiniz.
Roadster bu uzay yolculuğuna tek başına çıkmadı, şoför koltuğunda SpaceX uzay kıyafeti giyen bir manken oturuyor. En başta Mars'ın yörüngesine gönderileceği söylenen otomobil aslında güneşin etrafında kendi yörüngesine oturacağı ön görülüyor.
Virtual Telescope Project, Roadster'ın tüm uzay macerasını mümkün olduğunca canlı olarak takip edeceklerini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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