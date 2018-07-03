Uzayda Gerçekten Yalnız Olabiliriz
Fermi Paradoksu'na yeni bir bakış: Uzayda gerçekten yalnız olma ihtimalimiz, hiç de küçümsenebilir değil...
Elon Musk'ın, bizleri bekleyen uzaylılar olmasa bile Dünya'dan çıkmayı ve uzayı keşfetmeyi gerçekten istediği rahatlıkla söylenebilir.
Sadece evrenin algılanması güç büyüklüğü sebebiyle bir yerlerde mutlaka bir canlı yaşamının olması gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen uzayın, en azından bizler için, kayda değer bir kısmını gözlemlemiş olsak da Dünya-dışı yaşama dair bir kanıta rastlamış değiliz. Bu ikilem, Fermi Paradoksu olarak adlandırılıyor.
Yeni bir araştırma da ünlü paradoksu ve uzaylıların mutlaka orada bir yerde olması gerektiği varsayımını tekrar inceliyor. Evren hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz hakkında biraz daha gerçekçi bir yaklaşım ile, evrendeki tek zeki yaşam formu olma ihtimalimizin kayda değer olduğunu belirtiyor. Araştırma ekibi, galaksimizde yalnız olma ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu belirtirken, evrende yalnız olma ihtimalimizin bile küçümsenemeyecek kadar yüksek olduğunu söylüyor.
Ancak Mars gelişiminin öncü destekçisi ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu makalenin sonucundan pek etkilenmemiş gibi gözüküyor.
Musk, Twitter aracılığı ile araştırmaya gönderdiği cevapta, bu durumun Dünya'daki yaşamı korumak ve devam etmesini garantilemek için oldukça önemli bir diğer sebep olduğunu vurguluyor.
Araştırmanın kendisine geri döndüğümüzde, Oxford araştırmacılarının yaptıkları hesaplamalar sonucunda Samanyolu'ndaki tek zeki yaşam formu olma ihtimalimizin %53 ile %99.6 arasında bulunduğu görülüyor. Görülebilir evrendeki tek zeki yaşam formu olma ihtimalimiz ise %39 ve %85 arasında olarak belirtiliyor.
Musk, gerçekten yalnız olma ihtimalimizin, yaşamı Dünya dışına taşımamız için eklenen bir başka tetikleyici güç olduğunu söylüyor. "temel olarak yaşamın kâhyasıyız ve devamını sağlamak için ... görevlendirilmiş durumdayız."
SpaceX'in hedeflerinden biri de insanlığı çok gezegenli bir ırk haline çevirmek olarak belirtiliyor. Firma, şimdiden insanları aya, Mars'a ve hatta Güneş sisteminin daha derinlerine taşımak için tasarlanmış devasa bir roket üzerinde çalışmaya başlamış durumda.
Musk, bu yeni uzay keşfi hareketinin yüzü haline gelmiş olsa da, bunun yeni bir düşünce olduğu söylenemez. Jules Verne'e kadar uzanan bilim kurgu yapıtlarında ve sonu gelmek bilmeyen Uzay Yolu gibi filmlerde SpaceX'in ulaşmak istediği gelecek görülebiliyor.
Levent Öztürk
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