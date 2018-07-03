Uzayda Gerçekten Yalnız Olabiliriz

Fermi Paradoksu'na yeni bir bakış: Uzayda gerçekten yalnız olma ihtimalimiz, hiç de küçümsenebilir değil...

Uzayda Gerçekten Yalnız Olabiliriz

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