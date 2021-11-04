Uzayda Günlük Yaşam NASA Space Adventure Sergisi'nde

Uzaya ilk yolculuk 60 yıl önce başlamış olsa da astronotların günlük yaşamı hala en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Astronot ve kozmonotların uzay yolculuğuna tanıklık etmiş giysilerinin ve uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin görülebileceği NASA Space Adventure sergisi 16 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da uzaydaki hayatı yakından inceleme fırsatı sunuyor.

Uzayda Günlük Yaşam NASA Space Sergisi'nde

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