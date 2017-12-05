Uzayda Pizza Yaptılar!
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, sıfır yer çekiminde pizza yaptılar! Peki, sonuç nasıl oldu? Kendi gözlerinizle görün...
Son yıllarda özellikle Elon Musk'ın da katılımıyla adeta popüler kültür enstrümanı haline gelen uzay faaliyetleri, bilinmezliğe açılan pencereden bakma imkanı tanımasıyla, insanoğlunu derin düşüncelere sevk ediyor kuşkusuz. İnsanlığın bir sonraki adımının ciddiyeti ve aynı zamanda gizemli boşluğun yarattığı tedirginlikle Dünyamızın çevresinde süzülen Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı da bundan nasibini alıyor elbette. Ancak ara sıra eğlenmek onların da hakkı, değil mi? Peki, ya uzayda pizza yapmak? O da nesi?!
Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olan Paolo Nespoli'nin Twitter hesabından yayınladığı videoya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı boşlukta bir hayli keyifli vakit geçiriyor. Ekip arkadaşlarıyla beraber pizza yapan Nespoli, adeta yerçekimsiz ortamda pizza yapmanın inceliklerini bizlere gösteriyor.
Pizzayı yaparken bir hayli eğlenen ekip, sonrasında da yaptıkları pizzaları afiyetle bir güzel yiyor. Bu eğlenceli anları hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
yapmayın ule onu bi de çıkarması var...