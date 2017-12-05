Uzayda Pizza Yaptılar!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, sıfır yer çekiminde pizza yaptılar! Peki, sonuç nasıl oldu? Kendi gözlerinizle görün...

Uzayda pizza yaptılar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

yapmayın ule onu bi de çıkarması var...

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