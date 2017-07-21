Uzay'daki Astronotlar İçin Yeni Dönem Başlıyor!
Uzay'da uzun zaman geçiren astronotları fazlasıyla sevindirecek bir haber var!
Bir sandviçin uzayda olduğu en son tarih 1965 idi. Nasa'nın Gemini 3 görevindeki iki astronot, uzay giysisinin cebine sakladıkları malzemeler ile yörüngede sandviçlerini yemişlerdi. Dünya'ya geri döndüklerinde de ciddi bir şekilde azarlanmışlardı. Yer çekimsiz ortamda ekmek kırıntıları serbest uçarken astronotların gözlerine girebilir veya daha da tehlikelisi elektronik panellerde yangına sebep olabilirlerdi. O zamandan beri de astronotların menüleri tamamen tortillalardan oluşmaktaydı.
Ancak artık Bake In Space adlı bir Almanya merkezi firma "kırıntısız" ekmek üretmiş durumda ve bu ekmek her şeyi değiştirebilir. Firma, önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ – ISS) denenmesi için bir ekmek karışımı ve birkaç fırın tasarımı geliştirdi. Firmanın kurucusu Sebastian Marcu'nun New Scientist'e söylediği üzere "uzay turizmi hızlandıkça ve insanlar uzayda daha fazla vakit geçirmeye başladıkça ekmeğin sıfırdan yapılmasına imkan tanımamız gerekiyor."
Bu sistemde çözülecek olan ilk problem fırın tasarımıydı. Çoğu geleneksel fırın sıcaklığın yayılması için ısı aktarımına güvenmekte ancak düşük yer çekiminde bu sistem bu kadar iyi çalışmıyor. Ayrıca bu fırınlar, UUİ üzerinde elde etmesi zor olabilen bol miktarda enerjiye gereksinim duyuyor.
Mühendisler fırının içerisindeki basıncın azaltıldığı vakum pişirmesini de düşünüüyor. Düşük basınç suyun daha düşük derecede kaynaması anlamına geliyor bu da pişirmeyi kolaylaştırıyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın 2018 Nisan tarihli Horizon görevinde farklı yaklaşımlar test edilecek ve direkt fırınların içerisinden video yayınları yapılacak. Marcu'nun söylediğine göre ekmeğin tamamen farklı bir yapıya sahip olması mümkün.
Ayrıca, ekmeğin yörüngeye taşınması besinsel faydaların yanı sıra, taze ekmek kokusu ile bir moral desteği de olabilir. Dünya'nın çok üzerinde bir metal kutu içerisinde uçarken daha ne isteyebilirsiniz ki...
Levent Öztürk
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