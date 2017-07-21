Uzay'daki Astronotlar İçin Yeni Dönem Başlıyor!

Uzay'da uzun zaman geçiren astronotları fazlasıyla sevindirecek bir haber var!

Artık astronotlar da ekmek yiyebilecek!

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