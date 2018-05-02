Uzaydan Canlı Yayında Dünya Görüntüleme
Bill Gates, SoftBank ve Airbus, Dünya'yı uydulardan canlı yayında görüntüleme teknolojisi için birleşti!
Dünya'yı evinizin rahatında araştırmak hiç yeni bir şey sayılmaz. Google Earth, bu konuda çok iyi ve neredeyse piyasada tekel durumda. Ama, ya sabit resimlere bakmak yerine, tüm gezegeni gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilseydik? Harika olmaz mıydı? Kulağa hayalperest bir beklenti gibi geliyor ama uzay imajlama firması EarthNow, bu konu üzerinde ciddi ciddi çalışıyor.
Yeni firma, Dünya etrafına birçok uydu yerleştirerek gezegenin her yerinden sadece bir-iki saniye gecikmeyle görüntü sunmayı istiyor. Hizmetin hedefindekiler, "yüksek değerli şirket ve hükümet" müşterileri. Bu teknoloji, fırtına gözetimi, çatışma, doğal afet ve yasa dışı balık tutanları yakalama konusunda önemli bilgiler sunabilir. Ve tüm bunlar hayal değil, çünkü EarthNow daha şimdiden Bill Gates, Airbus, SoftBank ve Intellectual Ventures'in desteğine sahip.
Bu epeyce pahalı bir proje olacağı için, bu destek tam da yerinde. Basın açıklamasına göre "her bir uydu inanılmaz bir işlem gücüne sahip olacak, diğer tüm ticari uyduların toplamından daha fazla CPU işlemcisi taşıyacak." Video işleme ve sıkıştırma, çok güç gerektiren bir iş ve uyduların ancak çok sınırlı gücü olabiliyor, bu yüzden kaliteyi yüksek ve gecikmeyi düşük tutmak gerekten zorlu bir iş.
Airbus, uyduların kendisinin yapımından sorumlu olacak. Firmanın Toulouse ve Florida fabrikalarında üretilecekler. Ne sayıda üretilecekleri ise tam olarak belli değil. Bu girişimin bütçesi de bilinmiyor ama arkasındaki yatırımcıları düşününce devasa bir bütçeye sahip olduğunu tahmin etmek zor değil.
Firma henüz daha çok erken aşamalarında olduğu için proje için de belirli bir zaman çizelgesi yok ama bunca desteği aldığını düşününce, firmanın yapacağı şeylerin etkileyici olacağı kesin.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Düz dünyacılar bu habaeri sevmedi :d