Uzaydan Canlı Yayında Dünya Görüntüleme

Bill Gates, SoftBank ve Airbus, Dünya'yı uydulardan canlı yayında görüntüleme teknolojisi için birleşti!

Uzaydan canlı yayında dünya görüntüleme

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Düz dünyacılar bu habaeri sevmedi :d

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