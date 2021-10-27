Uzaydan Geldiği düşünülen Ve Heyecan Yaratan Sinyalin Gizemi Çözüldü!

Dünya dışı yaşam avcıları Dünya'ya en yakın ötegezegenden aldıklarını düşündükleri gizemli sinyalle ilgili bir güncelleme yayınladı. Ve bu güncelleme, ne yazık ki beklediğimiz gibi olmadı!