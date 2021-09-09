Uzaydan Nefes Kesen Bir Dünya Fotoğrafı Daha Geldi!

Zaman zaman Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettabıtının kendi kişisel twitter ve instagram hesapları üzerinden yayınladığı fotoğraflar gündeme geliyor. Bunlardan sonuncusu ise Thomas Pesquet'in fotoğrafı oldu.
Attığı tweet'te, "Cupola'dan gece resmi: Bazen yıldız ışıkları, kimin en parlak ve daha güzel olduğunu bulmak için şehir ışıklarıyla savaşır," notuyla çektiği fotoğrafı paylaşan Pesquet, bu fotoğrafıyla sosyal medyada geniş yer bulmayı başarmış. Çekilen fotoğrafın güzelliği bir yana, dünyanın çevresindeki turuncu çizginin ne olduğu konusunda da tartışmalara sahne olan sosyal medya mesajlarına, cevap ise gökbilimci Juan Carlos Munoz'dan geldi.
A night picture from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who's the brightest and more beautiful. ?? #MissionAlpha https://t.co/9Tt9liMl3C pic.twitter.com/rEtGYfWu0Y— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 5, 2021
Munoz'a göre Dünya'nın etrafındaki bu turuncu bant, Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak 90 kilometre üzerindeki sodyum atomlarının emisyonu. Öte yandan bu çizgiye dikkatle bakıldığında, hemen arkasında soluk yeşil bir bant daha olduğu görülebiliyor. Bu da oksiyon atomlarının uyarılması sonucu ortaya çıkıyor.
Peki, siz ne diyorsunuz? Fotoğraf hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşın.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın