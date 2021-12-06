Uzayı da Birbirine Katmak Üzereyiz: Uzaydaki Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor!

Uzay çöplerinin yol açtığı kaza tehlikesi her geçen gün biraz daha artıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir kez daha manevra yapmak zorunda kalması, gözleri yine uzaya çevirdi. Peki ama bu büyük tehlike nereye varabilir?