Uzayın Derinliklerinden 16 Günde Bir Gelen Sinyal

Dünya'dan 500 milyon ışıkyılı uzaktaki bir galakside bulunan gizemli bir "radyo kaynağının" 16 günde bir "sinyal yolladığı" keşfedildi. Yeni araştırma, hızlı radyo patlamaları (FRB'ler) olarak bilinen sinyallerin ilk kez periyodik olarak algılanması bakımından bir ilke tanık oldu.
İlk olarak 2007'de fark edilen FRB'ler, son senelerde araştırmacıların kafasını karıştıran konulardan bir tanesi. İlk olarak 2007'de fark edilen bu güçlü radyo sinyali patlamalarının güç dolu bir kaynaktan geldiği kesin, ancak bu kaynağın ne olduğundan kimse emin değil. Bazen bir kez, bazen ise tekrarlaması nedeniyle FRB'ler, gizemli olarak değerlendiriliyor.
Tekrarlayan sinyaller, bugüne kadar rastgele ve ahenksiz gibi görünüyordu. Ancak Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi Hızlı Radyo Patlama Projesi'nin (CHIME / FRB) geçen sene gözlemlediği ve üzerinde çalıştığı FRB'ler ve FRB 180916.J0158+65 adlı sinyal, düzenli bir ritime sahip.
Araştırmacılar, sinyallerin 16,35 günde bir geldiğini ve bunun, nesnenin kaynağı hakkında önemli bir ipucu verdiğini söylüyorlar. Sinyalin yakın zamanda yarım milyar ışık yılı uzaktaki SS J015800.28+654253.0 adlı bir galaksiden geldiği fark edildi. Çok uzak gibi görünse de, FRB 180916.J0158+65 aslında şimdiye kadarki en yakın FRB.
FRB'nin ritmi, etrafındaki nesneler tarafından oluşturuluyor olabilir. FRB'nin kaynağı yörüngedeki kara delik gibi hareketli bir nesneyse, yörüngesinde Dünya'ya sadece belirli bir noktada sinyalinin yansıyacağı belirtiliyor. 16 günlük döngü, şu an için böyle açıklanıyor. Bununla birlikte büyük bir yıldız ve nötron yıldızı olarak bilinen süper yoğun yıldız çekirdeğinden oluşan ikili bir sistemle karşılaştığımıza dair bir teori de var.
Bir başka senaryo ise FRB'nin ritminin bir başka nesneden etkilenerek oluşmadığı, direkt olarak kaynağından belirli bir ritim ile çıktığı. Yüksek derecede mıknatıslanmış nötron yıldızlarının bazı FRB'lerin kaynağı olduğu biliniyor, ancak 16 günlük döngü, magnetar tabanlı FRB'lerin profiline uymuyor.
CHIME / FRB ekibi, bu döngülerin yaygın olup olmadığını görmek için bilinen birkaç tekrarlanan patlamada benzer kalıplar bulmayı umuyor.
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