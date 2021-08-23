Uzaylı Medeniyetlerinin Enerji İhtiyacını Dyson Küreleri mi Besliyor?

Dyson küreleri, ileri uygarlıkların bir yıldızdan mümkün olduğu kadar fazla enerji elde etmek için kullanabileceği teorik mega yapılardır. Araştırmacıların kafasında beliren yeni bir soru ise oldukça ilginç: Bir kara deliğin etrafına böyle bir şey inşa edilse, daha fazla enerji elde edilebilir mi? Teorik açıdan bakıldığında, yanıt evet!
Kara delikler içine düşen hiçbir şeyin, ışığın bile kurtulamadığı oluşumlar. Ancak çevrelerinde evrendeki en yüksek enerjili olaylardan bazıları gerçekleşiyor. Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, bu enerjili olayların bir Dyson küresi inşa etmeye değer seviyede olduğunu gösteriyor.
Tayvan Ulusal Tsing Hua Üniversitesi'nden astronom Tiger Yu-Yang Hsiao tarafından yapılan araştırma, bir kara deliğin çevresindeki toplanma diskinden gelen emisyonlara odaklandı. Tüm bu emisyonlar, son derece yüksek enerjiye sahip. Eğer çok gelişmiş bir uzaylı medeniyet, bu enerjiyi kullanmanın bir yolunu bulabilirse, 2020 yılı boyunca tüm insanlığın kullandığı enerjinin bir trilyon katını üretebilir. Bu enerjiyi kullanabilmek için de bilinen en pratik yöntem, bir kara deliğin çevresine bir Dyson küresi inşa etmek.
Araştırma, böyle bir yapının nasıl kurulabileceğine bakmıyor. Yekpare bir Dyson küresi inşa etmek mümkün değil, ancak enerji toplayan binlerce uydudan oluşan bir Dyson ağı, çok daha gerçekçi görülüyor. Ancak, verimli çalışabilmesi için kara deliğe yakın olmalılar ve çok yüksek sıcaklıklara dayanabilmeliler.
Bunu bizim yapmamız mümkün değil, ancak gelişmiş bir uzaylı medeniyet bunu yapabilir. Dahası, eğer Samanyolu'nda böyle bir yapı varsa, bunu tespit edebilecek olanaklara sahibiz. Elbette, elde edilen enerji okumasının yapay bir kaynaktan geldiğini doğrulamayı başarabilirsek...
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