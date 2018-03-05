Uzaylı Tesla Roadster Bakteri Taşıyor Olabilir
Uzmanlara göre Musk'un uzaylı Tesla Roadster'i fırlatılmadan önce sterilize edilmediği için bir çok farklı bakteri çeşidini taşıyor olabilir!
- Ali Ruhi Öztürk
Elon Musk'ın SpaceX Falcon Heavy roketi ile bir Tesla Roadster otomobili uzaya yollaması üzerinden haftalar geçti. Ancak araç uzaya yollanmadan önce uygulanan bir protokolü atladı; sterilizasyon. Purdue Üniversitesi profesörlerine göre araç dünyalı bir çok bakteri çelidini barındırıyor olabilir.
Purdue Üniverstesi Dünya ve gezegenler bilimleri profesörü Jay Melosh, Roadster'in üretimi aşamasında, ayrıca Los Angles'te sürülmesi esnasında bir çok bakteri toplamış olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Profesöre göre araba temiz bile olsa steril olmadığının altını çizdi. Uzaya yollanan her obje sterilizasyon protokolünden geçer. Bunun sebebi eğer uzaylı bir canlı (tek ya da çok hücreli) bu bakterilere maruz kalırsa, dünyalı olan tamamen yabancı hastalıklara bağışıklığı olmayacağından ölebilir. Yani eğer Mars'ta hayat varsa, Roadster'de bulunan mikroplar salgın bir hatalıkla tüm gezegeni yerli hayattan mahrum bırakabilir.
Profesöre göre diğer bir olasılık ise, Roadster'in dünyadaki hayatın biyolojik örneklerini taşıyor olması. Yani Roadster mikroskobik bir olasılık da olsa, bir gezegendeki hayatı yok edebileceği gibi, bir gezegende hayatı da başlatabilir. Profesör Melosh yine de Roadster'in uzaya fırlatılan en fazla bakteri taşıyan obje rekorunu kırdığını düşünüyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
O kadar radyasyonda bakterilerin yaşayacağını hiç sanmıyorum....