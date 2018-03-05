Uzaylı Tesla Roadster Bakteri Taşıyor Olabilir

Uzmanlara göre Musk'un uzaylı Tesla Roadster'i fırlatılmadan önce sterilize edilmediği için bir çok farklı bakteri çeşidini taşıyor olabilir!

  • Ali Ruhi Öztürk
Uzaylı Tesla Roadster Bakteri Taşıyor Olabilir

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

O kadar radyasyonda bakterilerin yaşayacağını hiç sanmıyorum....

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