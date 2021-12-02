Uzaylılar, İnsanlara Benziyor Olabilir mi? Böyle Düşünenler Var!

"Eğer evrenin başka yerlerinde uzaylılar varsa, insanlara benziyor olmaları da mümkün." Böyle düşünen bilim insanlarının çıkış noktası ise, yakındak evrim teorisi. Peki nedir bu yakınsak evrim?