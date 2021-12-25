Uzaylılardan Gelen Lazerleri Tespit Etmek İçin Yeni Sistem Geliştirildi!

Uzaylıların lazerlerini aramaya başlıyoruz: Eğer uzaylılar gerçekten iletişim kurmak için lazerleri kullanıyorsa, artık bunu anlayabilecek gelişmiş bir sistemimiz var...