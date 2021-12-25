Uzaylılardan Gelen Lazerleri Tespit Etmek İçin Yeni Sistem Geliştirildi!

Bazı bilim insanları, uzaylı uygarlıkların çok uzak mesafelerle iletişim kurmak için lazerler kullanıyor olabileceklerine inanıyor ve artık söylediklerini duyabilecek bir sisteme sahibiz. LaserSETI adıyla bilenen sistem, tipik olarak radyo iletimlerinin yarım milyon katı bit'e kadar çıkabilen büyük miktarda bilgiyi iletmek için kullanılabilecek görünür ışık darbeleri için geceleri gökyüzünü tarıyor.
SETI Enstitüsü tarafından işletilen yeni sistem, bizi yabancı uygarlıklarla temas kurmaya hiç olmadığı kadar yaklaştırabilir; tabii ki orada olduklarını varsayarsak...
Hawaii Üniversitesi'nin söylediğine göre, Hawaii'deki Haleakala Dağı'ndaki mevcut binanın çatılarına yeni optik algılama ekipmanları kuruldu. Bu yeni donanım, dünya dışı yaşamdan gelen mesajları kodlayabilecek nanosaniye uzunluğundaki ışık darbelerini arayarak, SETI araştırmacılarının gökyüzünün her zamankinden daha geniş bir alanını izlemesine olanak sağlayacak.
Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü profesörü Karen Meech "Yaşamın başka bir yerde var olma olasılığı, özellikle Venüs'ün atmosferinde bulunan biyolojik olarak ilginç moleküllerin raporları, NASA tarafından iki Venüs görevinin seçilmesi, Mars Perseverance keşif misyonu ve Jüpiter'in ayına düzenlenecek yaklaşmakta olan Europa Clipper keşif misyonu ile heyecan verici" diyor.
Meech, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hawaii Üniversitesi, hem yaşanabilir dünyaların oluşumuyla ilgili araştırmalar, hem de ötegezegenlerin keşfi ve gezegenleri tespit etmek için yenilikçi ayna ve teleskop teknolojisinin geliştirilmesi yoluyla, başka yerlerde yaşam olasılığını araştırmak amacıyla astrobiyolojiye uzun süre önce dahil olmuştur. Teknolojik izleri arayarak bu araştırmaya yeni bir yön eklemek heyecan verici."
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