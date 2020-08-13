Uzmanlar uyardı: Bir kaç gün içinde güneşte patlamaları meydana gelebilir!

Güneş'te gözlemlenen ve Mars büyüklüğünde olduğu belirtilen bir lekenin gelecek birkaç gün içinde Dünya'da birtakım sistemleri etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı.
11 YILLIK BİR DÖNEMİN PARÇASI
Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya'daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.
GÜNEŞ LEKESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Yeni güneş lekesi, ABD'nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi. Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti.
Space Weather'ın raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.
ELEKTROMANYATİK SİSTEMLERDE BOZULMALAR OLABİLİR
NASA'nın belirttiğine göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımının gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor.
Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.
GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?
Güneş patlamaları, büyük bir patlamaya neden olan güneş lekeleri üzerindeki manyetik alan değişikliklerinin sonucudur. Bu güneş patlamaları genellikle uzaya salınır ve radyasyonu dünyanın radyo iletişimiyle bozulabilir. Güneş patlamasının enerjisi, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan trilyon "Küçük çocuk" atom bombasına eşdeğer olabilir.
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