Uzmanlara Göre iPhone 12, "Süper Döngü" Yaratabilir

Piyasa uzmanları, iPhone 12'nin bir "süper döngü" yaratacağını ve bu durumun, 2021 yılını Apple için altın bir yıla çevireceğini söylüyor. Peki ama nedir bu "süper döngü" dedikleri?