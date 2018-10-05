Uzun Dönem Testi: Huawei P20
Huawei P20'yi, tanıtıldığından bu yana kullanıyoruz. Peki, Huawei P20, uzun dönem kullanımda neler sunuyor? İşte uzun dönem testi...
Hatırlarsanız önce Huawei P20 Pro, ardından da Huawei P20 modellerini detaylıca inceleme şansı bulmuştuk. Bu iki modelden daha uygun fiyatlı Huawei P20 modelini uzunca bir süredir kullanıyoruz ve bu yazımızda Huawei P20'nin uzun kullanım neticesine nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşattığından bahsedeceğiz.
Huawei P20: Tasarım
İlk olarak tasarımla söze başlayacak olursak, telefonun özellikle sırt tasarımıyla çok kibar göründüğünü belirtmek gerek. Boyutlarıyla da tek elle rahat bir kullanım sağlayan telefon, bu iki anlamda da çok severek kullandığımız bir model oldu.
Ancak sırt bölgesinde yer alan kamera çıkıntısının masa üzerinde dengesizlik yarattığını söylemek lazım. Öte yandan kamera çıkıntısı çok yüksek olduğundan, eğer bir kılıf da kullanmıyorsanız, lenslerin çizilmemesi için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekecek.
Telefonu kılıfla da kullandık. Bu anlamda kılıfın olması telefonun çizilmesini ve kırılmasını önlüyor evet, ancak P20'nin tasarım yönündeki tüm çekiciliğini de kaybetmesine sebep oluyor. Bu nedenle bizim tavsiyemiz eğer bir kılıf alacaksanız bile, şeffaf modelleri tercih etmeniz yönünde.
Tasarıma ilişkin bir diğer önemli detay da P20'de su korumasının bulunmaması oluyor. Telefonda bunun eksikliğini hissediyorsunuz. Özellikle daha önce suya karşı dayanıklı bir telefon kullandıysanız, daha fazla hassas davranmak durumundasınız. Evet, su sıçramasına karşı dayanıklılık var, ancak yine de bu hassasiyetinizi azaltmıyor. Öte yandan P20 Pro'da IP67 bulunurken, bu modelde buna yer verilmemiş olması çok üzücü doğrusu.
Huawei P20: Ekran
Huawei P20'nin ekranı boyut ve kullanım olarak, kullanışlı. Çentikli tasarımdan hoşlananların da beğeneceği bir model oluyor. Dileyen kullanıcılar bu çentik alanını gizleyebiliyor da. Ancak buraya siyah bant çektiğinizde, açıkçası ekran çokça daralıyor. Zira ekranın altında yer alan parmak izi sensörü alanı, hemen üzerinde de sanal navigasyon tuşlarının bulunmasıyla, ekran alanı küçülüyor. Özellikle daha önce daha büyük ekranlı bir telefon kullandıysanız, bu hoşunuza gitmeyecek. Ancak Huawei, buna bir anlamda yazılımsal bir çözüm de getirmiş diyebiliriz. Ayarlar kısmından erişebileceğiniz sistem gezintisi bölümünden, alttaki navigasyon çubuğunu tamamen gizlemeniz mümkün. Bu durumda onun fonksiyonlarını parmak izi sensörü üzerinden yöneteceksiniz. Buna alışabilirseniz, bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmayacak.
5.8 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlüğü destekliyor. Dilerseniz bu çözünürlüğü HD+'a düşürmeniz mümkün. Çözünürlüğü düşürdüğünüzde aradaki farkı görebiliyorsunuz. Ancak ekran FHD+'ta genel olarak iyi bir görüntü sağlıyor diyebiliriz. Elbette yine P20 incelemesinde de söylediğimiz gibi OLED ekranın görselliği daha iyi.
Ekranın parlaklık ve kontrast noktasında iyi göründüğünü de söyleyelim. Yoğun güneş ışığı altında ekran okunabilirliği mümkün. Ancak Instagram gibi uygulamalar üzerinde fotoğraflarda oynama yapmak için veya gezdiğiniz fotoğrafları iyi şekilde görebilmek için gölgeye geçmeniz gerekiyor.
Huawei P20: İşletim sistemi
Huawei P20, Pro modeli ile aynı işletim sistemi ve arayüzünü kullanıyor. Telefonda Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile EMUI 8.1 arabirimi yer alıyor. Android 9.0 Pie güncellemesinin ise muhtemelen eylül ayında her iki telefona geleceğini de buradan söyleyelim.
Arayüz kullanım noktasında size çok çeşitli kullanım imkanı tanıyor. Biz kullandığımız süre boyunca çekmeceli, yani menülü bir kullanımı tercih ettik. Ancak siz dilerseniz çekmeceyi kaldırabiliyorsunuz.
Telefonda tema seçenekleri de yer alıyor. Varsayılan olarak dar bir tema seçeneği sunulurken, daha geniş seçenekler için Huawei kimliği oluşturmanız gerekiyor.
Kullandığımız süre boyunca arayüze ilişkin genel kullanımı etkileyecek çok çok olumsuz bir nokta ile karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Ancak 2 takıldığımız yer var. Bunlardan biri Mirror Share. Denediğimiz hemen her senaryoda Mirror Share, yani kablosuz görüntü aktarımının iyi çalışmadığını gözlemledik.
Bir diğer konu ise, bildirim seslerini kolayca kısamamanız. Ses tuşuna bastığınızda açılan menüde zil sesi, medya, alarm ve aramalara ilişkin ses ayarları çıkıyorken, sadece bildirim sesini ayarlayamıyorsunuz. Sadece bildirim seslerini kapatmak için ise, ses ayarlarından bildirim sekmesinden kapalı konumuna almanız gerekiyor. Sizi bilemeyiz elbette ancak bizim için bu bir eksiklik. Ayrıca telefonun video edit özelliklerinin de Galaxy S9 kadar geniş olmadığını da söyleyelim.
Bu arada işletim sistemine ilişkin son olarak telefonun sunduğu Hareket Kontrolü'nden de bahsedelim. Hareket Kontrolü'nü kullanarak parmak hareketlerinizle telefonu sezgisel biçimde yönetebiliyorsunuz. Mesela hızlı ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklem yeriyle P20'nin ekranına çift vurmanız yeterli. Yine belirli bir uygulamayı açmak için aynı yöntemle ekrana harf çizmeniz yeterli. Bundan incelemede daha detaylı olarak bahsetmiştik zaten. Bu yöntemleri kullanmak deneyimi geliştiriyor.
Huawei P20: Performans
Şimdi gelelim performansa. Bilindiği gibi Huawei P20, Kirin 970 yonga setini kullanıyor ve bu işlemcisiyle testlerde genel ve işlemci performansıyla muadil Snapdragon ve Exynos'lu modellerin gerisinde kalıyor. Bunun kullanıma yansımasından da bahsedecek olursak, bazı noktalarda bunu hissettiğinizden söz edebiliriz.
Bazı noktalardaki sorunlar yazılım güncellemesiyle düzeltilecektir kanısındayız. Mesela Instagram'da dolaşırken, bir fotoğrafı yakınlaştırdığınızda, sonraki fotoğraf veya video onun hemen altına giriyor ve uygulamanın çehresini bozuyor. Öte yandan P20 ile sık sık oynadığımız Boom Beach'te ekranda dolaşırken atlamalarıyla karşılaştığımızı söyleyelim. Ancak buna karşın Need for Speed Most Wanted'da bu yok. Bu anlamda bazı oyunlarda optimizasyonel sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Merak edilen popüler oyun PUBG özelinde konuşursak ise, oyun gayet rahat şekilde oynanabiliyor. En yüksek grafik ayarlarında dahi rahat bir dolaşım elde edebiliyorsunuz, ancak en ufak kare atlamalarına bile tahammülünüz yoksa, grafik ayarlarını bir tık daha düşürmek iyi olabilir. Öte yandan özellikle PUBG oynarken, telefonun oldukça ısındığını da söylemeliyiz.
Yine Huawei P20'nin bilinen teknik detaylarından biri de telefonun 128 GB gibi genişletilemeyen ve tek seçenek hafızaya sahip olması. Elbette kısıtlanmak pek hoş değil, ancak depolama kapasitesi ile ilgili ise en azından bizim herhangi bir sıkıntımız olmadı. Çok ihtiyacınız olursa bulut çözümleri kullanabileceğinizi de söyleyelim.
Performans konusunda önemli noktalarda biri ise hoparlör oluyor kuşkusuz. Bilindiği gibi P20'de stereo hoparlör yer almıyor. Bu telefona Galaxy S9 Plus'tan sonra geçtiğimizde, hissettiğimiz en belirgin eksikliklerden biri bu olmuştu. Her ne kadar P20'nin ses kalitesi Dolby desteğiyle iyi olsa da, stereo hoparlörden sonra mono hoparlör sizi kesmiyor. Ha, daha da önemlisi telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması büyük eksi. Kutu içeriğinde bir adaptör bulunuyor tabii ki, ancak ona öyle zamanlarda ihtiyacınız oluyor ki, yanınızda bulunmuyor. Öylece kalakalıyorsunuz. Elbette kulaklık girişi ve mono hoparlör konusundaki düşüncelerimiz yalnızca P20 özelinde değil, diğer bu tür akıllı telefonların hepsi için geçerli.
Huawei P20'nin performans adımında bahsedebileceğimiz bir diğer konu ise parmak izi ve yüz tanıma özellikleri olacak. Her iki yöntem de fazlasıyla başarılı çalışıyor doğrusu. Hatta telefonun yüz tanıma özelliğinin, yaptığımız denemelerde hız konusunda Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 ile LG G7 ThinQ'yu geride bırakmayı başardığını da söyleyelim.
Son olarak telefonun pil ömründen de bahsedelim ve kameralara geçelim. Huawei P20, 3400 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu kapasitesiyle uzun kullanım neticesinde de tüm günü çıkartabildiğini gördük. Mesela ilk incelemelerimizde yaptığımız testlerden Galaxy S9 Plus daha başarılı bir sonuç aldıysa da, uzun soluklu kullanımda P20'nin bataryasının daha dayanıklı olduğunu gördük. Ancak telefonun gece bekleme modunda ilginç şekilde pil tükettiğini de söyleyebiliriz. Günü tamamlayıp pil kapasitesi yüzde 52 ile telefonu komidine bıraktığımızda, 7 – 8 saat sonra sabah uyandığımızda yüzde 36 civarında bulmak pek hoş değil.
Peki, kullandığımız süre boyunca P20 ne kadar sürede şarj olmaya devam etti derseniz, telefonun tam kapasite şarj süresinin yine 2 saat civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hızlı şarj desteği göstermesi sayesinde 20 dakikalık şarjla yola devam edebilmeniz güzel.
Huawei P20 ile performans sonuçlarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P20: Kamera
Evet, geldik Huawei P20'nin kameralarına. P20 Pro ile arasında temel farkı kamera dizilimiyle yaratan P20, arkada 3 kamera yerine 2 kamera bulunduruyor, biliyorsunuz. Leica lensleriyle uzun kullanım noktasında severek kullandığımız bir telefon olduğunu da söyleyebiliriz. P20, gerek ön gerek arka kamerasıyla uzun kullanım neticesinde de ilk günkü tadı veriyor doğrusu.
P20'nin önemli artılarından biri yapay zeka destekli kamerasıydı zaten biliyorsunuz. Yapay zekanın seçenekleri, sonuçları iyi şekilde hazırlıyor. Bir manzara fotoğrafı çekmek istediğiniz bunu algılayabiliyor veya diğer senaryolarda da işin içine dahil olabiliyor. Böylece çevre koşullarına uygun şekilde çekimi gerçekleştirebiliyor. Ha, tabii ki bunu yaparken renkleri bazen biraz patlatıyor. Özellikle yakın plandan çiçek çekimi yapacağınızda bazen buna denk gelebiliyorsunuz. Bunu her zaman yapar mısınız elbette tartışılır.
Arkada yer alan 12 MP ve 20 MP ikili kamera dizilimi 1.8 ve 1.6 diyaframlı olsa da, gece çekim koşullarında P20 Pro kadar başarılı değil. Loş ışıkta ise telefon iyi sonuçlar üretebiliyor. Bu adımı da kapatmadan önce genel kullanım neticesinde P20'nin kamerası hakkında genel kanımızın gayet olumlu yönde olduğunu söyleyelim.
Huawei P20 ile çektiğimiz fotoğraf ve videoları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei P20, ilk günkü kullanımına çok yakın ölçüde performans sergiliyor. Kamera konusunda beklentiyi karşılıyor. Performans konusunda söylediğimiz gibi bazı noktalarda optimizasyondan ötürü kaynaklandığını düşündüğümüz küçük sorunlar tespit ettik. Ekran deneyimi iyi, tasarımı beğeni topluyor ve pil performansı da fena değil. Bunların dışında bize sunduğu genel deneyimi iyi seviyedeydi. Mono hoparlör, kulaklık girişinin eksikliği ve hafızanın genişletilememesi zaten telefonun bilinen yanları. P20'nin fiyatı da 3900 TL dolaylarında. Bu anlamda S9 ve S9 Plus'ların yanında daha uygun fiyatlı olmaya devam ediyor. Ancak LG G7 ThinQ da aynı fiyatta şu anda. Bu anlamda Huawei P20 hala tercih edilebilir pek tabii.
Ercan Uğurlu
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