Uzun Pil Ömrüyle HONOR MagicBook X 15 Öğrencilerin Yanında

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafifliği, ince tasarımı ve modern şık görünümüyle öğrencilerin her yere taşıyabileceği bir yapıya sahip. Sadece 1,56 kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 10,5 saatlik batarya ömrüyle öğrencilere ödev ve projelerinde kesintisiz çalışma süresi sağlıyor.
Üstelik 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabilen MagicBook X 15, USB-C girişi ve 65 Watt'lık şarj adaptörü sayesinde bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor. Bu özellikleriyle ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri ve profesyonellere de hitap eden dizüstü bilgisayar dilediğiniz yerde, şarj endişesi yaşamadan kullanılabiliyor.
Şık, hafif ve göz sağlığını koruyan tasarım
MagicBook X 15 hafif yapısının yanı sıra 16,9 mm'lik inceliğiyle ultra ince, şık ve hafif bir tasarıma sahip. Dizüstü bilgisayar, 1920x1080 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. Bu ekran, üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunuyor.
MagicBook X 15, ekran karşısında uzun süre vakit geçiren öğrenciler için Düşük Mavi Işık, Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikaları ve mavi ışık filtresiyle de göz sağlığını koruyor. 15,6 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip olan MagicBook X 15, canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına olanak tanıyor.
Ödev ve projelerde yüksek performans
Sol ve sağda 5.3mm'lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87'lik ekran-kasa oranıyla gelen MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı da sergiliyor. Ayrıca HONOR MagicBook X 15'in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde kullanıcılar profiline giriş yapabiliyorlar.
Uzay Grisi renginde satışa çıkan HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.599 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
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