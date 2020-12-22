"Uzun Süren COVID-19 Hastalığı" Hakkında İlk Rapor Yayınlandı

Birleşik Krallık'taki yeni bir analize göre, yaklaşık beş kişiden biri, COVID-19'a yakalandıktan sonra beş haftaya kadar devam eden yan etkiler yaşıyor. Ayrıca COVID-19 geçiren yaklaşık on kişiden biri de, 12 hafta veya daha uzun süre boyunca süren semptomlar yaşamaya devam ediyor.
BK Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) "uzun COVID", yani bazen aylarca sürebilen Koronavirüs enfeksiyonunun devam eden etkilerinin yaygınlığı hakkında ön rapor bilgilerini yayımladı. Dünya genelinde başka araştırmalar da daha önce bu soruyu cevaplamaya çalışmıştı ancak bu yeni çalışma, şu ana kadar yürütülen en büyük ve en kapsamlı incelemelerden biri.
ONS'un söylediğine göre rapor "büyük oranda devam eden bir çalışma" ve halen erken dönemlerinde. Ancak şimdiden gizemli uzun COVID olayı için bazı önemli bilgiler ortaya koymuş durumda.
BK'deki yüz binlerce kişiyi içeren ONS Enfeksiyon Anketi verilerini kullanan rapor, Kasım 2020'nin son haftası sırasında İngiltere'de yaklaşık 186.000 kişinin beş ile 12 hafta arasında süren uzun COVID semptomları gösterdiğini tespit etti.
Bildirilen en yaygın semptom yorgunluk olarak gözükürken, hemen ardından öksürük, baş ağrısı, tat kaybı, koku kaybı, boğaz ağrısı, ateş, nefes alma güçlüğü, mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı geliyor.
Anket ile direkt olarak bağlantılı olmayan Exeter Tıp Okulu Üniversitesi kıdemli klinik eğitmeni Dr. David Strain'in söylediğine göre bu ön veriler oldukça endişe verici: "Bu veriler aynı zamanda gerçekleşen çeşitli komplikasyonlar hakkında da bilgi veriyor, örneğin kalp krizi, inme veya kalp yetmezliği riski COVID hastalarında diğer enfeksiyonlarla hastaneye yatırılan hastalara göre 12 kat daha fazla ve diyabet veya böbrek yetmezliği geliştirme oranları sırasıyla yaklaşık 9 ve 10 kat daha fazla. Bunlar COVID koğuşlarında çalışırken gördüklerimizi, virüsün basit bir solunum enfeksiyonu olmadığını ve bir çoklu-sistem hastalığı olduğunu doğruluyor."
Diğer raporların bildirdiği COVID-19 enfeksiyonu uzun süreli etkileri arasında ise anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik sorunlar da yer alıyor. Ancak bunlar ONS anketinde detaylandırılmış değil. Yaygın olarak bildirilen bir diğer sorun da insanların odaklanmakta sorun yaşadıkları ve hafıza kaybı yaşadıkları bilinç bulanıklığı olarak öne çıkıyor.
Araştırmacılar halen uzun COVID'i anlamak için uğraşıyorlar. Her ne kadar virüs sonrası kalıcı yorgunluk veya öksürük gibi semptomlar diğer virüs enfeksiyonlarında da görülebilseler de, kalıcı yan etkiler COVID-19'un öne çıkan özelliklerinden biri gibi gözüküyor. SARS-CoV-2'nin neden bu uzun süreli komplikasyonlara sebep olduğuna yönelik pek çok fikir bulunsa da, henüz kesin bir cevap bulunmuş değil.
Ancak sebebi ne olursa olsun, uzun COVID Dünya çapında milyonlarca kişiye sorun olabilir. Endişe verici bir şekilde bu durum, COVID-19 salgınının önümüzdeki yıllar ve hatta on yıllar boyunca sağlık sorunlarını arttırmasına sebep olabilir ve bu da uzun bir süre boyunca sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır.
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