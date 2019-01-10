Uzun Yıllar Boyu İnandığımız, 10 Büyük Yanılgı!
Atalarımızın yıllar boyunca doğru sandığı ama gerçekle hiç ilgisi olmayan, 10 büyük astronomi yanılgısı...
Güneş sistemimizin dokuzuncu, son sıradaki ve en küçük gezegeni olarak bilinen Plüton, 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından gezegen statüsünden çıkarıldı ve cüce gezegen kategorisine alındı. Bunda, 2005 yılında keşfedilen ve ilk başta 10. gezegen sayılan Eris'in katkısı büyük oldu. Plüton'dan daha büyük olan Eris'in keşfinin ardından, "gezegen" teriminin tanımını yeniden ele alan Uluslararası Astronomi Birliği, Plüton ve Eris'in bu tanıma uymadığına karar verdi.
Bu karara rağmen tam olarak ikna olmayan insanlar olayı; söz konusu kararın, çok hızlı ve az sayıda astronomun katılımıyla alındığı gerekçesiyle protesto etti.
İnsanoğlunun astronomi bilgisi günden güne gelişirken, basit gözleme dayalı bilgiler de zamanla değişime uğrayabiliyor. Teleskop gibi bilimsel araçlar kadar, matematiğin etkisiyle de astronomi anlayışımız ve bilgimiz gelişiyor.
Astronomi konusundaki anlayışımızı değiştiren bazı gelişmeler yüzyıllar öncesine dayanırken, bazıları Plüton'da olduğu gibi tazeliğini koruyor. Üstelik Plüton'un gezegen kategorisinden çıkarılması kararı ve bu kararın gördüğü tepki ilk kez yaşanmıyor.
Astronomi söz konusu olduğunda, insanoğlunun hataya düştüğü sayısız inanış söz konusu. Bunlar içinden en önemli 10 yanılgıyı araştırdık; bir araya getirdik.
İşte, astronominin ve bilim dünyasının terk ettiği, tarihin en büyük 10 astronomi yanılgısı.
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