Uzun Zamandır Değişmeyen Gmail Logosu, Görünüşe Göre Değişmek Üzere

Google, eposta hizmeti Gmail'in logosunu yenilemek için çalışıyor. Firmanın, web sitesi 9to5Google'a yeni logonun bir çizimini gönderdiği ortaya çıktı. Firma, resmi gerçekten gönderdiğini Digital Trends'e doğruladı.
Yapım aşamasında gibi görünen siyah beyaz logo, zarf simgesinin yerine yuvarlak köşelere sahip bir M harfinin geldiğini gösteriyor. Gmail'e yakın zamanda Google Meet gibi videolu görüşme özellikleri de eklendiğinden, hizmeti yalnızca eposta hizmeti olarak sergilemek yetersiz olabilir. Logonun final sürümünün şu anki kırmızı ve beyaz renk düzenini terk ederek dört renkli (mavi, yeşil, sarı ve kırmızı) düzene geçmesi bekleniyor. Google Haritalar, Google Asistan ve Google Fotoğraflar gibi hizmetler ve ürünlerde son zamanlarda bu düzenin kullanıldığını görüyoruz.
Google'ın logo değişiklikleri genellikle daha büyük değişikliklerle beraber sunulduğundan, logo hazır olduğunda Gmail'e yeni işlevler ve geliştirmelerin geldiğini de görebiliriz.
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