VALORANT Kapalı Beta Dönemi Başladı. Kapalı Beta'ya Nasıl Katılınır?

Riot Games'in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT'ın kapalı beta dönemi başladı.

VALORANT Kapalı Beta Dönemi Başladı

Riot Games'in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT kapalı beta dönemine başladı. Riot Games Türkiye ekibi tarafından yerelleştirilerek tamamen Türkçe hale getirilen VALORANT'ın kapalı beta döneminde oyuncuları daha önce görmedikleri yeni bir şampiyon ve yeni bir harita bekliyor.

Kapalı Beta'ya oyuncular nasıl katılacak?

Tamamen ücretsiz olan VALORANT'ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Oyuncular Riot hesaplarını Twitch'e bağlayıp belirli yayıncıları izleyerek kapalı betada yer alma şansı yakalayacaklar. Erişime hak kazanmak isteyen oyuncuların izlemesi gereken yayınlar ise şu şekilde:

  • 10000 DAYS
  • PANKYLOL
  • PATCUTEZ
  • MITHRAIN
  • ROOTTHEGAMER
  • JAHREIN
  • TECONE
  • GANDHIT
  • LEYLUNEHAR
  • FEITV
  • THALDRINLOL
  • BERKRIPTEPE
  • UNLOSTV
  • ALPERBICEN
  • WTCN
  • ALPTV
  • VIDEOYUN

VALORANT Kapalı Betası ve diğer tüm konular hakkında ayrıntılı bilgi için www.PlayVALORANT.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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