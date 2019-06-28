Valve, Grand Prix için Özür Diledi
Steam'in sahibi Valve, kafaları karıştıran Grand Prix etkinliği için özür diledi ve etkinlikte bazı düzeltmeler yaptı!
Steam'in yaz indirimleri başladı ancak Steam'in sahibi Valve için yolunda gitmeyen bir şeyler var: Etkinliği renklendirmeyi amaçlayan Steam Grand Prix etkinliği, kafaları biraz karıştırdı.
Grand Prix etkinliğinin amacı, çeşitli başarımları tamamlayarak puan toplamanızı sağlamak ve bu puanlarla Steam istek listenizin en tepesindeki oyunu size ücretsiz vermek idi. Karışık görünmese de işin içine kuralların girmesiyle hem oyuncuların, hem de geliştiricilerin kafası karıştı ve Valve, bu durumdan dolayı özür dilemek zorunda kaldı. Valve, etkinliği daha basit hale getirmek için bazı değişiklikler yaptı.
Firma, yaptığı değişikliklerin etkinliği daha anlaşılır ve keyifli hale getireceğini umuyor. Firma, etkinliğin ilk gününde aktif olan tüm kullanıcılara 1.000 puan dağıtırken, ikinci gününde etkin olanlara ayrıca 1.000 puan verdi.
Valve'ın farklı bir şey denemesi güzel, ancak Grand Prix'in karmaşık yapısı ne yazık ki bazı indirimlerin gözden kaçmasına neden olmuş gibi görünüyor.
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