Valve'dan Halen Önemli Bir Kitlesi Bulunan Artifact İçin Şok Karar

Valve, ilk çıkışı ile büyük başarı yakalayan ama sonrasını getiremeyen oyunu Artifact için ani bir karar aldı: Artifact artık bedava; ama geliştirilmesi durduruldu...

Halen Önemli Bir Kitlesi Bulunan Artifact İçin Şok

Valve, dijital kart oyunu ??Artifact'in ?bakım moduna alındığını duyurdu. Bu açıklama, Artifact klasik sürümün geliştirmesinin tamamen durduğu anlamına geliyor. Üzerinde çalışılan ikinci sürüm olan ??Artifact Foundry? de, bu karardan etkileniyor ve onun da geliştirilmesi tamamen sona erdirildi.?

Artifact, 2018'de başarılı satış rakamlarına imza atmış olsa da, sonrasında oyuncu sayısı önemli ölçüde düştü. Bunun üzerine 2019'da, oyunun mekaniğini ve ekonomi sistemlerini yeniden değerlendirme kararı alındı. Ancak oyuncuların oyuna ilgisi asla ilk zamanlardaki gibi olmadı.

Hem ?? ??Artifact Classic ??hem de ??Artifact Foundry ??sürümleri,?? bundan böyle ücretsiz oyunlar olarak oynanabilir olmaya devam edecek. Valve, ??"Artifact'in ??her iki sürümünün de halen oyunculara sahip olduğunu ve oyunların topluluk için değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, her iki oyunu da herkese, ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz" diyor.?

Oyunun ücretsiz hale gelmesi, tüm para kazanma seçeneklerinin de kaldırıldığı anlamına geliyor. Hatta herkese, hiçbir şey satın almaya gerek kalmadan mevcut tüm kartlar sunuluyor. Başka bir deyişle artık kart paketlerini açmak diye bir durum yok.

?Oyun için ödeme yapanlar, oynamak için Collector's Edition kart paketleri kazanmaya devam edecek.?

????Dota 2 ??kart oyunu spin-off projesi nihayetinde sona ermiş olsa da, Valve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gabe Newell, kısa süre önce ??Valve'ın? henüz duyurulmayan birden fazla oyun geliştirdiğini doğrulamıştı.?

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