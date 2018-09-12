Valve, İlk Sansürsüz Oyunu Steam'e Kabul Etti
Valve, tepkilere karşılık olarak oyun platformundaki yasaklardan birini kaldırma kararı aldı!
Valve'a ait Steam oyun marketi, yetişkin içeriğe dair kesin sınırlara sahip bir platform olmasıyla biliniyor. Temmuz ayında Negligee: Love Stories başta olmak üzere bazı geliştiricilerin platforma yüklediği Visual Novel (Görsel Roman) türündeki içerikler Valve tarafından platformun kesin sınırları nedeniyle kaldırılmaya başlanmış ve bu da oyunun geliştiricileri ve hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.
Birkaç gün sonra, Negligee: Love Stories adlı görsel roman türü oyunun geliştiricisi, gönderdiği bir tweet'te "cinsel içerik ve çıplaklık" ögelerine sahip içeriğinin onaylandığını ve oyunun Steam platformundaki yerini alacağını duyurdu. Bu, Valve'ın içerik politikasında değişikliklere gittiğini ve ilk kez tamamen sansürsüz cinsellik öğelerine sahip bir oyuna onay verdiğini gösteriyor.
Valve, bunun için Steam platformunda baze değişiklikler yapılmak durumunda olduklarını açıkladı. Negligee gibi yetişkin içeriğe sahip olan oyunlara Sadece Yetişkin veya Yetişkin İçerik gibi belli filitreler ile ulaşılabilecek. Geliştiriciler ise platformda sundukları oyunların ne tür içeriklere sahip olduğunu açıkça belirtmek zorunda olacak.
Valve, açıklamasında: "Biz, içeriğin hangi bağlamda sunulduğunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir geliştiriciye oyunlarının içinde ne olduğunu açıklayabilecekleri bir alan sağlamak ve onların bu konuda rahat etmelerini sağlamak, size satın alacağınız içerik hakkında daha çok bilgi verebilmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Ancak şirketin bu konudaki açıklamaları ve içerik politikası metni her zamanki gibi bilerek "belirsiz" bırakılmış gibi görünüyor. Bu yolla "sadece Steam'in uygun gördüğü içerikler dışındaki her şeyin illegal, uygunsuz ve trolleme amacıyla bulunduğu" görüşünün platformda hakim olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.
Doğrusu Steam'e yüklenen yetişkin içeriğe sahip oyunlar her zaman sansürlenmişti ancak bu gelişme ile birlikte bu tür içeriklere sahip birçok oyunun hayranları artık oyunlarında bulunan sansürlerin kaldırılması için yama yüklemek zorunda kalmayacak. Bu tür yamalar elbette ki Steam'de de bulunamıyordu. Oyunun hayranları ise başka kaynaklardan bu yamaları bulup yüklemek zorundaydılar. Bu nedenle bu kararın dev oyun platformu adına bir dönüm noktası olduğu söylenilebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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