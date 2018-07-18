Valve'dan Yetişkin Oyununa Engel Geldi
Dev oyun platformu, Shining Song Starnova isimli yetişkin oyunun (henüz) yayınlamadı; soru işaretleri havada kaldı!
Steam üzerinde hangi oyunların yayınlanıp hangilerinin yayınlanamayacağı yıllardır tartışma konusu. Dev oyun platformu önceleri yetişkin içerik veya aşırı şiddet içeren oyunlara sıcak bakmazken, daha sonra katı tutumunu gevşetip, bu tip oyunların da platformda yer alabileceğini açıklamıştı. Tek şart olarak, içeriğin yasa dışı olmaması gösterilmişti.
Ama şimdi, en azından bir yetişkin oyunu, Steam'in engeline takılmış durumda. Shining Song Starnova isimli oyun, Steam üzerinde yayınlanmayı beklerken, bir anda askıda kaldı. Bu durum, oyunun geliştiricisi Love in Space tarafından da, bir tweet aracışığı ile doğrulandı.
Açıklamada oyunun neden askıda kaldığı şu şekilde belirtiliyor: "Steam, oyuncuların, oyundaki içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları için çalışıyor ve bu yüzden bekletiliyoruz."
Görünen, oyunun yetişkin içeriği nedeniyle değil, bu içeriğin ne şekilde kontrol edileceğinin belirlenmesi için bekletiliyor. Ancak bu bekletme bile, Steam'in içerikler konusunda kafasının halen karışık olduğunu gösteriyor.
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