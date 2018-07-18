Valve'dan Yetişkin Oyununa Engel Geldi

Dev oyun platformu, Shining Song Starnova isimli yetişkin oyunun (henüz) yayınlamadı; soru işaretleri havada kaldı!

Valve'dan Yetişkin Oyununa Engel Geldi

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