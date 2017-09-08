...Ve Çin Devi, Apple'ı Geride Bıraktı!
Dünyanın en fazla telefon satan devi artık Apple değil; yerini bakın kime kaptırdı...
Akıllı telefon denildiğinde ABD dahil birçok ülkede birincilik yarışı, Apple ve Samsung arasında gerçekleşiyor. Ancak Çin merkezli Huawei, global pazar payında Apple'ı geçerek ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. ve bu iki devin arasına girmiş oldu.
Counterpoint Research'ün raporuna göre Huawei'nin satışlarındaki sıçrayışın arkasında araştırma ve geliştirmeye yaptığı büyük yatırımlar ve Çin'de KFC markalı telefon satmak gibi reklam kampanyaları var. Kendi ülkesinde lider olan Huawei, Orta Doğu, Avrupa, Latin Amerika gibi bölgelerde de çok güçlü. Bununla birlikte firma Kuzey Amerika, Hindistan ve Güney Asya'da hala çok fazla tanınmıyor ve bu yüzden ikinciliği uzun sürmeyebilir.
Tabii ki bu, Huawei'nin ikinciliğe yükselmesinin büyük bir başarı olduğuna gölge düşürmeyecek. Huawei'nin başarısın önemli ve farklı kılan bir faktör ise firmanın Apple'ın iPhone 7'si veya Samsung'un Galaxy S8'i gibi bir "kahraman" telefonunun olmaması. Hatta ilk 10'da Huawei'nin hiçbir telefonu bulunmuyor. Elbette bu, uzun vadede firmaya olumsuz etkide bulunabilir.
Huawei'nin geçen ay nasıl bir performans sergilediğini görmek için Ağustos verilerini merakla bekliyor olacağız. Apple'ın Asya'da satışa sunduğu 32GB'lık iPhone 6 modeli, firmanın küçük bir sıçrayış yapmasını sağlayabilir ancak Huawei'yi geçmesine yetmeyebilir. Bu ay çıkacak iPhone 8 ise muhtemelen ikinci sırayı Apple'a yeniden kazandıracak. Ekim'de ise Huawei Mate 10'un çıkmasıyla Huawei, Apple'a kaptırdığı yeri geri alabilir. Çinli firma zaman içinde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyor çünkü önünde giriş yapabileceği birçok pazar var ve Apple'ın büyüyeceği çok fazla alan yok.
Zeynel A. Öztürk
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