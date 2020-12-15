Veeam, Yeni AWS Yedekleme ve Kurtarma Özelliklerini Duyurdu

Bulut Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam® Software, Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) ve Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) için ek koruma ve yönetim yetenekleri sağlamak üzere tasarlanmış Amazon Web Services (AWS) üzerine inşa edilmiş tam otomatik yerel yedekleme ve felaket kurtarma çözümü sunan YENİ Veeam Backup for AWS v3'ü piyasaya sunduğunu duyurdu. Veeam Backup for AWS v3, güvenilirlik, uygun maliyet ve güvenlik ilkeleri göz önünde bulundurularak AWS'deki veriler için veri kaybı riskini önemli ölçüde aza indirmek üzere tasarlandı.
Yeni destek ve özellik paketi, kuruluşların, ihtiyaçlarını en iyi karşılayan veri korumasını seçebilmeleri için iki farklı seçenek ile piyasaya sunuldu:
- Veeam Backup for AWS, AWS'deki verileri korumak için bağımsız bir AWS yedekleme ve kurtarma çözümü sağlıyor.
- Veeam Backup & Replication™, AWS yedekleme ve kurtarma ile diğer bulutu birleştiriyor, bulut ortamları içinde ve bulut ortamlarından sanal veya fiziksel ortamlara sınırsız veri taşınabilirliği sağlıyor.
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Veeam Backup for AWS'nin yeni versiyonuna eklenen Amazon RDS desteğini sunmaktan heyecan duyduğunu ifade eden Veeam CTO'su ve Ürün Stratejisi'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "AWS kullanıcılarının sayısının 1 milyonu aşmasıyla birlikte Amazon RDS desteği mevcut ve potansiyel müşterilerimiz tarafından en çok talep edilen özellik oldu. Yeni özellik bizim için iyi bir pazar fırsatı olmanın ötesinde hem müşterilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamak hem de pazara öncülük eden konumumuzu sağlamlaştırmak açısından değerli. Kısa süre önce Kasten'i satın aldığımızı duyurduk. Bu gelişme müşterilerimizin geleceğe hazır mimarilere dönüşmesini destekleme taahhüdümüzü daha da güçlendirdi. Veeam'in Kasten K10 veri yönetimi platformu aracılığıyla AWS'deki Kubernetes iş yüklerini koruma ve mobilize etme yeteneği bu alanda büyük bir fark yaratacak."
Veeam Backup for AWS v3, müşterilerin Amazon RDS veri tabanlarının, Veeam çözümlerinden aşina olduğu güvenilirlik, uygun maliyet ve güvenlik avantajlarıyla AWS'de yerel olarak yedeklenmesini ve kurtarılmasını sağlıyor.
Kullanıcılar, esnek politikalar ve planlamalarla Amazon RDS yedeklemelerini tamamen otomatikleştirebilir ve hızlı kurtarma seçenekleriyle tüm veri tabanlarını yalnızca saniyeler içinde geri yükleyerek veri kaybının üstesinden gelebilir.
Yeni versiyondaki diğer özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ayarlarının yedeklenmesi ve kurtarılması (AWS hesapları ve AWS Bölgeleri dahil) sorun giderme, felaket kurtarma ve geliştirme/test desteği
- Yedekleme ve kurtarma işlemleri için rolleri ve erişim izinlerini devretmek üzere Rol Tabanlı Erişim Kontrolü, operasyonel verimliliği düzenlerken veri korumanın regülasyon ve uyumluluk gereklerinin de karşılanmasını sağlar
- Kuruluşların şirket içi AWS Outposts dağılımları için kullandıkları Veeam destekli AWS yerel yedekleme ve kurtarmayı kullanmasına olanak tanıyan AWS Outposts desteği
Veeam Backup for AWS şimdi 3 sürümle piyasada:
- ÜCRETSİZ bağımsız bulut yedekleme çözümü (limitsiz geri yükleme özelliği, 10 AWS bulut sunucusuyla sınırlıdır)
- Ücretli, bağımsız bir bulut yedekleme çözümü (AWS bulut sunucusu başına yıllık 40 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla)
-Sınırsız veri taşınabilirliği seçenekleriyle kapsamlı bir hibrit ve çoklu bulut stratejisi için Veeam Backup & Replication'ın bir parçasını veya kullandığınız kadarını ödeme seçeneği
Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.veeam.com
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