Veeam, Yeni AWS Yedekleme ve Kurtarma Özelliklerini Duyurdu

Veeam Backup for AWS'nin yeni versiyonu Amazon RDS, Amazon EKS, Kasten K10, Kubernetes ve daha fazlası için sunduğu yedekleme özellikleriyle Veeam'in yedekleme ve kurtarma stratejisini daha da güçlendiriyor.