Vengeance LPX: Dünyanın En Hızlı RAM'i Tanıtıldı!
Dünyanın en hızlı DDR4 RAM'i olan Vengeance LPX, resmi olarak tanıtıldı!
- Ercan Uğurlu
Oyuncuların ve masaüstü bilgisayar sahiplerinin yakından tanıdığı Corsair, dünyanın en hızlı RAM'ini tanıttı. Vengeance LPX adını verdiği yeni RAM kiti, 5000 MHz'e ulaşan dünyanın en hızlı DDR4 RAM'i olarak yeni bir rekor kırmayı başarıyor.
5000 MHz frekansında çalışan ve 16 GB kapasiteye sahip Vengeance LPX RAM kiti, 2 adet 8 GB'lık RAM modülünden oluşuyor. DDR4-5000 Micron tabanlı bellek, 18-26-26-46 CES zamanlamalarına ve 1.5v güç tüketim değerine sahip.
Corsair Vengeance LPX, elbette dünyanın en hızlısı olduğu gibi, en pahalı donanım öğeleri arasına da yerleşiyor. 16 GB'lık RAM kitinin fiyatı tam 1080 Dolar.
Elbette iş Vengeance LPX ile de bitmiyor. Bu RAM'lerden en iyi performansı alabilmek için ona uygun ölçüde de bir sisteme ihtiyacınız olacak.
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