Venüs Atmosferinin Yüksek Bölgeleri Doğal Radyo Dalgası Kaynağıymış

Parker Solar Probe, Venüs geçişleri sırasında yaptığı ölçümlerle şüphelenilen bir olguyu daha doğruladı. Venüs'ün atmosferinin yüksek bölgelerinin doğal bir radyo dalgası kaynağı olduğu açıklandı.

06 Mayıs 2021 11:03

Levent Öztürk