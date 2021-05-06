Venüs Atmosferinin Yüksek Bölgeleri Doğal Radyo Dalgası Kaynağıymış

NASA, Venüs'ün atmosferinin daha yüksek bölgelerinin doğal bir radyo dalgası kaynağı olduğunu açıkladı. Yakın zamanda önemli bir hız rekoru kırmış olan Parker Solar Probe, geçtiğimiz yıl Venüs'ün yakınından üçüncü uçuşu sırasında bu keşfi sağlayan önemli gözlemler yaptı. Yeni bilgiler, Venüs atmosferinin daha net bir resmini ve Güneş'in aktivitesinden nasıl etkilendiğini gösteriyor.
Geophysical Research Letters üzerinde bildirilen bu bulgu, Venüs'ün 30 yıldaki iyonosferinin (bir gezegenin atmosferinin üst kenarındaki elektrik yüklü gaz tabakası) doğrudan ilk ölçümü olarak öne çıkıyor ve uzun zamandır şüphelenilen ancak kanıtlanmamış bir şeyi ortaya çıkarıyor: Bu bölgede gezegenin atmosferindeki kalınlıktaki değişikliklerin oranı, güneş döngüsüne yanıt olarak ortaya çıkıyor.
Güneş'in aktivitesi 11 yıllık bir döngü içinde parlar ve azalır. Venüs'ün iyonosferinin en son doğrudan ölçümü, 1992'de Pioneer Venus Orbiter tarafından, Güneş'in en aktif olduğu zaman maksimum değerine yaklaştı. Parker'ın geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı ölçüm, en sessiz döneminde, minimum güneş enerjisi ölçümüne yakındı.
Parker Solar Probe, aracın Venüs'e en yakın olduğu yedi dakika boyunca doğal bir düşük frekanslı radyo sinyali tespit etti. Araştırmacılar sinyali analiz ederken, aracın gezegenin üst atmosferini taradığını fark ettiler. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden başyazar Glyn Collison, sinyalin belli belirsiz tanıdık geldiğini ama tam olarak ne olduğunu anlayamadığını söylüyor.
Collison "Sonra ertesi gün uyandım, ve 'aman tanrım, bunun ne olduğunu biliyorum!' diye düşündüm" dedi.
Sinyal, yirmi yıl önce Jüpiter'in yörüngesinde dönen Galileo Sondası'nın Jüpiter'in uydularının iyonosferinde gördüğü şeye benziyordu. Ekip, bu bulgu sayesinde, sondanın içinden geçtiği atmosferin yoğunluğunu hesaplayabildi ve solar minimum sırasında Venüs'ün iyonosferinin solar maksimumdan çok daha ince olduğunu ve dolayısıyla Güneş'in aktivitesine bağlı olarak kalınlığın küçülmesi gerektiğini belirledi. Bu, yer tabanlı gözlemevleri kullanıldığında şüphelenilen bir şeydi, ancak doğrudan bir ölçüme ihtiyaç vardı.
Boulder, Colorado Üniversitesi Atmosfer ve Uzay Fiziği Laboratuvarı'ndan ortak yazar ve doktora sonrası araştırmacı Robin Ramstad, "Birden fazla görev birbiri ardına aynı sonucu doğruladığında, bu incelmenin gerçek olduğuna dair size çok fazla güven veriyor" dedi..
Parker Solar Probe'un ana görevi, yıldızımıza tarihteki diğer tüm insan yapımı cisimlerden daha fazla yakınlaşarak Güneş'i incelemektir. Bununla birlikte, Dünya'dan gelen herhangi bir şey onunla birlikte biraz Dünya'nın momentumunu taşıyacağından, yakınlaşmak kolay değil, bu nedenle araç, temel olarak Güneş Sistemi'nin merkezine doğru içeri doğru içerlemek için Venüs'ün yakınından geçişlerini bir sapan gibi kullanmak zorunda. Bu kısa süreli ziyaretler sırasında da beklenmedik şeyleri gözlemlemeye devam ediyor...
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