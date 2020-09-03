Vergi değişiklikleri nedeniyle AppStore'da fiyatlar yükseliyor!

Apple dün, uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatlarında yaşanacak değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vergi değişiklikleri nedeniyle çeşitli ülkelerde AppStore fiyatlandırma değişiklikleri gerçekleştirilecek. Apple bu konuda geliştiricileri bilgilendirmeye başladı.
Fiyatlar Değişiyor
Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'de fiyatlar değişiyor.
- Şili: %19 oranında yeni katma değer vergisi
- Meksika: %16'lık yeni katma değer vergisi
- Suudi Arabistan: Katma değer vergisinde %5'ten %15'e artış
- Türkiye: %7,5'lik yeni dijital hizmetler vergisi (%18'lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
Geliştiriciler, "Uygulama Mağazası" satışlarından elde ettikleri gelirin buna göre ayarlandığını ve gelirin vergi hariç fiyat üzerinden hesaplandığını görecekler.
"Uygulama Mağazası" gelirleri, vergi değişiklikleri nedeniyle Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'ta da yeniden ayarlanacak, ancak "Uygulama Mağazası" fiyatları değişmeyecek.
- Almanya: Katma değer vergisi oranı %19'dan %16'ya düşürüldü
- Fransa: %3'lük yeni dijital hizmetler vergisi (%22'lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
- İtalya: %3'lük yeni dijital hizmetler vergisi ( %22'lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
- Birleşik Krallık: %2'lik yeni dijital hizmetler vergisi (%20'lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
Geliştiriciler, gelecek değişikliklere hazırlanmak için Apple'ın geliştirici sitesinden güncellenmiş fiyat tablolarını indirebiliyorlar.
Geliştiriciler, uygulamaların, aboneliklerin ve uygulama içi satın alımların fiyatlarını değiştirebilir ve istenirse mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirler.
Apple, fiyat değişikliklerinin "önümüzdeki birkaç gün içinde" yayınlanacağını söylüyor.
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