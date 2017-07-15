Veri Merkezleri İçin 50TB SSD!

Viking, veri merkezleri için 50TB'lık 3.5 inç bir SSD'yi piyasaya sürüyor!

Veri merkezleri için 50TB SSD!

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Veri Merkezleri İçin 50TB SSD!

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