Veri Merkezleri İçin 50TB SSD!
Viking, veri merkezleri için 50TB'lık 3.5 inç bir SSD'yi piyasaya sürüyor!
Viking Technology, 50TB alana sahip bir SSD geliştirmeyi başardı. Firma, bu yeni sürücülere Ultra-High-Capacity Silo SSD'ler diyor. Ya da, kısaca UHC-Silo. Sürücüler, düzeysel çok-seviyeli hücreli NAND flash çipler kullanıyorlar, ve firmanın söylediğine göre, her gün ve beş yıl boyunca günde bir sürücü yazmasına (DWPD) dayanabiliyorlar. Hıza gelince, sürücüler 500MB/s ardışık okuma ve 350MB/s ardışık yazma yapabiliyor.
Ne yazık ki bu sürücüler pek normal tüketiciler için değil. Daha çok veri merkezleri için üretiliyorlar, 3.5 inç form faktöründe geliyorlar ve 6Gbps SAS arayüzüne sahipler.
Piyasadaki en hızlı sürücüler de değiller, ama kapasiteleri onları dikkate değer yapıyor. Viking, bu sürücülerin veri merkezlerinin güç, alan, ve soğuma masraflarını terabayt başına %80 düşüreceğini söylüyor. Sürücülerin güç harcaması oldukça düşük, boştayken 10W, çalışırken 16W güç harcaması var.
Sürücülerin fiyatı ise gizli tutuluyor. Fiyatlardan haberdar olabilenler ancak firmayla iletişime geçen potansiyel müşteriler.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın