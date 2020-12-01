Veri Merkezlerinden Verinin Merkezine Doğru Değişim Başladı

Gartner'a göre, 2025 yılına dek işletmelerden açığa çıkan verilerin yüzde 75'i veri merkezlerinde değil, Kenar Teknolojiler'de oluşacak ve burada işlenecek. Bu, önemli bir değişimin habercisi: geleneksel veri merkezleri, şirketlerin bulut çağında ihtiyaç duyduğu çeviklik ve güvenliği tesis etmek için birbirine bağlanmış veri merkezlerine dönüşecek. Bilgi işlem ve depolamanın Kenar Teknolojiler'de bir yığın haline gelmesiyle bilgi işlem ve depolamanın birbirinden kopuk ağ mimarileri ve iş modellerine bağlı kalması, merkezi yönetimi, planlamayı, güvenliği, idareyi ve tüm kurumsal BT altyapısındaki görünürlüğü sekteye uğratıyor. Şirketlerin BT departmanlarının birçoğu ise böylesine bir değişimi geçirmeye hazır değil.
Veri merkezlerinin, farklı kollarda çalışacak şekilde yeniden ele alınması ve yeniden tasarlanması gerektiğine şüphe yok. Dağıtık veri merkezleri, bulut bilişimin gereksinimleri olan çeviklik, esneklik, esnek ölçek, iç güvenlik ve basitleştirilmiş yönetimi sağlamak adına ağ modernizasyonu geçirmelidir. -IDC 2020
Bu ihtiyaç ancak, Kenar Teknolojiler merkezli çalışan, bulut bilişim etkin ve veri odaklı bir mimari yaklaşımla karşılanabilir. Ne de olsa tüm bunlar bulut deneyimi ve birleşik iş modelini BT operatörlerine yaşatmaktan geçiyor. Böylece, veriler ister geleneksel veri merkezlerinde isterse de ortak yerleşim alanlarında ya da Kenar Teknolojiler'de işlensin, BT operatörleri uygulama ve hizmet tedarikinde hız kazanabilirler. Uygulama kolaylığının, hızın ve güvenliğin bir arada yer aldığı modellerle, şirketlerinin kendine özgü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilirler.
Modern, yeni nesil Edge-to-Cloud"veri merkezlerini" güçlendirecek yeni çözümler
Aruba bugün, veri merkezlerinin BT operasyonlarını otomatize edecek yeni çözümlerini açıklıyor. Böylece hizmet tedariki hızlanıyor ve şirket içi ya da bulut fark etmeksizin ağ operatörlerine bulut benzeri bir operasyonel deneyim sunularak, geleneksel ve gelişen altyapıların süratle dönüşmesine yardımcı olunuyor.
Bu yeni çözümler, doğrudan mevcut BT operasyonel yapısına entegre olarak BT operasyonlarını radikal bir şekilde basitleştirmeye yardımcı olur, bu da altyapı tedarikini hızlandırır ve doğrulanmış, önceden tasarlanmış çözümlerle karmaşık BT çözüm yığınlarını devreye almak için gereken zamanı, çabayı ve uzmanlığı azaltır.
Aruba'nın Veri Merkezi Ağ çözümlerinin üç temel unsuru şunlardır: modern ve bulut yerel ağ desteği, yazılımla tanımlanmış otomasyon ile düzenleme ve bir hizmet olarak verilen esnek tüketim opsiyonlarının yer aldığı sektör lideri BT çözüm entegrasyonu. Şimdi bu çözümlere daha yakından bakalım:
Modern, cloud-native ağ desteğiyle birlikte basitleştirin
Aruba'nın ağ anahtarlama portföyü, mikro hizmet tabanlı mimari ve ortak bir Aruba AOS-CX işletim sistemi üzerine inşaa edilmiştir. Böylece veri merkezinde ya da kampüs ortamında fark etmeksizin ağ üzerindeki tüm anahtarların birebir ayni şekilde çalışması ve yönetilmesi sağlanır. Bu konuda benzersiz bir hizmet sunuyoruz. Ortak mimarimiz, şirket içi ağ altyapısıyla örtüşen ve sürekliliği olan bulut benzeri deneyim yaşatıyor. Akıllı otomasyon, gömülü analitik ve temsili durum aktarımı (RESTful API) programlanabilirliğiyle kurumsal ağdaki bilindik ve tekrar eden operasyonları ve yönetim yetkinliklerini yapılandırıyor.
Bugün, gelişmekte olan bant genişliğini yoğun kullanan şirket uygulamaları ve bulut ağına bağlanabilirlik gereksinimleri için mükemmel performans ve operasyon sağlayan, CX anahtarlama ailemizin en yeni üyesi Aruba CX 8360 anahtar serisini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. CX 8360 Serisi beş farklı esnek ağ modeliyle sunuluyor.
Bu anahtar serisi hem kurumsal kampüs yapılarındaki omurgalarında, hem de daha yüksek performans gerektiren veri merkezlerindeki spine& leaf mimarilerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı 1/10/25/40/100 GbE hızlarında anahtarlama sunar. Diğer bir açıdan kenar anahtar konsantrasyonu odaklı kullanımlarda da düşük bağlantı ve maliyet oranı sunmaktadır.
CX 8360 anahtarlar, kompakt 1U form faktöründe desteklenen 1/10/25GbE (SFP/SFP+/SFP28) ve 40/100 GbE (QSFP+/QSFP28) teknolojileri ile yüksek esneklik yanında yine tamamen blokajsız ve kablo hızında bağlanabilirlik desteği sunar. Ayrıca, gelişmiş Katman 2/3 seti ile, BGP, OSPF, VRF, VxLAN, RoCEv2 ve IPv6'yı standart olarak destekler ve bu durum, ekstra bir yazılım maliyetini ortadan kaldırır.
Yazılım tanımlı otomasyon ve düzenleme ile hızlanın
Halihazırdaki eksiksiz AOS-CX tabanlı otomasyon yapısıyla (yüzde 100 programlanabilen RESTful API, Ansible/Python desteği ve Arube NetEdit ile eksiksiz CLI tabanlı otomasyon sistemi dahil) Aruba, yeni ağ yapısı düzenleme çözümünü duyurmaktan gurur duyuyor: Bu çözüm, bilgi işlem, sanallaştırma, depolama ve ağ altyapısında BT hizmet tedariki veren manüel ve yığın hale gelmiş işlemlerden zorlanan veri merkezi ve BT yöneticilerinin karşılaştığı sorunları ortadan kaldırıyor.
Akıllı, API odaklı ve yazılımla tanımlanmış düzenleme yazılımı aracı Aruba Fabric Composer, raf ölçeğindeki bilgi işlem ve depolama altyapılarının ihtiyacı olan spine/leaf mimarisindeki ağın teminini hızlandırır ve basitleştirir. Bu inovatif araç hem ağ operatörleri hem de entegre altyapı yönetiminden faydalanan sunucu ve sanallaştırma yöneticileri için etkinliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur.
Günlük operasyonları ve sorun giderme işlemlerini ciddi bir biçimde basitleştiren "Fabric" topolojisinde tek bir birimde ayrı kısımlardan oluşan anahtar setini düzenleme özelliği, Aruba Fabric Composer'ı diğer çözümlerden ayrıştırır.
Aruba Fabric Composer Aruba CX anahtarlarıyla kusursuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu durum, çeşitli biçimlerde sanallaştırılmış, tamamıyla birleşik (HCI) ve HPE bilgi işlem ve depolama ortamlarında performansı artıran birlikte çalışabilirliği optimize eder. Aruba Fabric Composer, müşterilerimize azami kapasite ve esnekliği sağlayan Aruba NetEdit ve Aruba Central gibi diğer Aruba ve AOS-CX araç setleriyle birlikte kusursuz bir biçimde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aynı zamanda, Aruba Fabric Composer ve CX anahtarlarının birleşimi, HPE dışındaki ortamları da destekleyebilir ve böylece bu uygulamaların VMware, Nutanix ve HPE çözümlerinden üçüncü parti BT otomasyon yapılarına otomatize edilmiş yapı temini ve ekosistem entegrasyonu avantajlarından faydalanmalarına olanak tanır. Örneğin, VM yöneticileri yapı operasyonlarını tek bir VMware konsolundan yöneterek, çoğu yöneticinin şu ana dek erişemediği güç ve basitlikte bir işletim modeline sahip olabilirler.
Sektör lideri BT çözüm entegrasyonu
HPE'nin ağ bölümünün bir parçası olarak Aruba, HPE'nin sunucu ve depolama müşterilerinin çözümlerine kesintisiz bir bağlantı sağlamakta mihenk taşı görevi görür. Kenar katmanından kampüse, veri merkezinden bulutun içine dek sürekliliği mümkün kılan kullanıcı deneyimi ve işletim modeli sunar.
HPE ve Aruba'nın bugün duyurduğu, uygulama ve hizmet tedarikinde BT ekiplerine basitleştirme ve hızlandırma imkanı sunan tasarlanmış halde gelen çözümüyle, iş açısından kritik önemdeki BT altyapısını ayakta tutmak için gereken zamanı, riski ve uzmanlık ihtiyacını azaltıp, her zamankinden çok daha hızlı iş sonuçları alınmasını sağlıyor. HPE ve ekosistem partnerleriyle yapılan entegrasyonlar bilgi işlem, depolama, HCI ve bulut hizmetlerinde geniş bir ölçeği kapsar: HPE ProLiant DL/DX sunucuları, SimpliVity, Nimble dHCI, Synergy, SAP HANA, VMware ve HPE GreenLake Hybrid Cloud.
Üstelik, HPE GreenLake'i kullanan müşteriler, küresel BT projelerini hayata geçirme noktasında % 75'e kadar hızlanma bildirdi1. Aruba teknolojisi, bu hizmet tekliflerinin birçoğunda etkin olan yazılım tanımlı ağ otomasyonunu sağlar.
Kenar Teknolojiler'de Bulut(Edge-to-Cloud) Vizyonunuzu Hızlandırma
Şirketler, "eski düzenlerini" Kenar Teknolojiler'de buluta doğru değiştirdikleri zaman birbirine bağlı merkezdeki veriler, gelişmekte olan uygulamalar ve çözümlere güç vererek, daha iyi iş sonuçları alınmasına katkıda bulunacak. Böylelikle inovasyon, gelişim ve geniş perspektif yaklaşımı, şirketlerdeki hakim düşünce haline gelecektir.
Aruba'nın Kenar Teknolojiler'deki bulut stratejinizi iyileştirmeye ve hızlandırmanıza nasıl yardımcı olabileceğine dair daha fazla bilgi için, aşağıdaki linklere göz atın veya bizimle iletişime geçin.
Aruba Veri Merkez Ağ Çözümleri
https://www.arubanetworks.com/solutions/data-center/
Aruba CX 8360 anahtarlama serisi, Aruba Fabric Composer ve iş ortağı ekosistem entegrasyonlarına bugünden itibaren kullanımda. HPE GreenLake ve seçkin çözüm entegrasyonları 2021'in ilk çeyreğinden itibaren kullanımda olacak.
1Forrester Consulting, The Total Economic Impact TM of HPE GreenLake, May 2020
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