Veri Merkezlerinden Verinin Merkezine Doğru Değişim Başladı

Gartner'a göre, 2025 yılına dek işletmelerden açığa çıkan verilerin yüzde 75'i veri merkezlerinde değil, Kenar Teknolojiler'de oluşacak ve burada işlenecek.