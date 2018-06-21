Veri Tasarruf Uygulaması Datally Güncellendi
Google'ın veri tasarruf uygulaması Datally, artık telefonunuzu ödünç arkadaşlarınızı kısıtlayabiliyor! İşte uygulamadaki yenilikler
Google'ın veri tasarrufu uygulaması Datally, yeni birkaç özellikle güncellendi. Uygulama, telefonunuzu ödünç alan arkadaşlarınızın ve ailenizin ne kadar veri harcayabileceğini belirlemenizi sağlayan bir işlev içeriyor.
Uygulama, günlük limitler belirlemenize de izin veriyor, böylece ay bitmeden verinizi bitirme olasılığınız düşüyor. Google, yakında uygulamaya ekleyeceği uyarılarla videolu görüşmelerinizi ne zaman kısıtlamanız gerektiğini de size söyleyecek. Bir başka yeni işlev, yakındaki Wi-Fi noktalarını görmenizi ve alternatif yollarla internete bağlanmanızı sağlıyor. Son olarak kullanmadığınız ancak veri tüketen uygulamalar da görüntüleniyor.
Datally, kotalı veri planları kullananlar için faydalı bir uygulama. Google'a göre Datally'nin sağladığı veri tasarrufu, yüzde 30'a ulaşabiliyor.
Uygun fiyatlı telefonlara yönelik Android Go işletim sistemini kullananlar ise Datally'den daha etkin bir biçimde çalışan, uygulamalarda gereksiz resimleri kaldıran, videoların kalitesini düşüren bir işleve sahipler.
Zeynel A. Öztürk
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